42 – Die Antwort auf fast alles: Droht uns der Blackout? Werden wir auch in Zukunft immer Strom haben? Die Sendung beleuchtet, wie Stromnetze funktionieren, wo ihre Schwachstellen liegen und welche Mittel es gibt, um die Versorgung aufrechtzuerhalten.

Bis 8.45, Arte

11.05 SALZBURGER FESTSPIELE

Konzert der Wiener Philharmoniker: Brahms’ "Deutsches Requiem" Die Wiener Philharmoniker und der Wiener Singverein bringen Brahms’ Deutsches Requiem unter der musikalischen Leitung von Christian Thielemann zum Klingen. Zweimal tritt Bariton Michael Volle mit dem Chor in Aktion, den Sopranpart im 5. Satz übernimmt die französisch-dänische Sopranistin Elsa Dreisig.

Bis 12.35, ORF 2

17.00 DOKUMENTATION

Georgia O’Keeffe – Künstlerin im Wilden ­Westen Mit ihren Bildern von Landschaften und gigantischen Blumen gilt Georgia O’Keeffe (1887–1986) als eine Ikone der amerikanischen Malerei. Die Doku beleuchtet Leben und Werk und wartet mit von der Schauspielerin Charlotte Rampling gelesenen Briefen und Schriften der Malerin auf. Bis 17.50, ORF 2

20.15 KOMÖDIE

O Brother, Where Art Thou? – Eine Mississippi-Odyssee (F/GB/USA 2000, Joel Coen) In einem ihrer besten Filme schicken die Coen-Brüder George Clooney, John Turturro und Tim Blake Nelson als entflohene Häftlinge frei nach Motiven von Homers Odyssee in der Zeit der Großen Depression durch Mississippi. Ein musikalischer Auftritt des hinter Bärten versteckten Trios als Soggy Bottom Boys mit Man of Constant Sorrow ist nur ein Höhepunkt. Der von T Bone Burnett produzierte Soundtrack löste einen ungeahnten Roots-Music-Boom aus. Bis 21.55, Arte

Auf der Flucht (von links): Tim Blake Nelson, John Turturro und George Clooney in "O Brother, Where Art Thou?", Arte, 20.15 Uhr. Foto: ZDF

20.15 LITERATURVERFILMUNG

Homo Faber (F/D/GR 1991, Volker Schlöndorff) Max Frischs Fabel über den technokratischen Ingenieur Walter Faber, dessen Weltbild ins Wanken gerät, in der ehrfürchtigen Inszenierung von Volker Schlöndorff (Die Blechtrommel). Mit Julie Delpy, Barbara ­Sukowa und dem Dramatiker und Schauspieler Sam Shepard formidabel besetzt.

Bis 22.00, 3sat

22.05 SCIENCE-FICTION

Das fünfte Element (Le Cinquième Élément, F 1997, Luc Besson) Auch im 23. Jahrhundert ist es einzig die Liebe, die die Erde retten kann. In Luc Bessons Sci-Fi-Fantasie Das fünfte ­Element weist den Weg eine überirdische Schönheit (Milla Jovovich), die bei einem grantelnden Taxifahrer (Bruce Willis) aufschlägt – alles ein wenig kindisch, aber fraglos spektakulär und vor grandioser Metro­polis-Kulisse. Bis 0.40, Sat.1

23.15 REPORTAGE

Alltagsgeschichte: Niederhofstraße – Untermeidling 1997 waren Elizabeth T. Spira und Kameramann Peter Kasperak rund um die Niederhofstraße unterwegs und zeichneten Begegnungen mit Menschen auf in Alt­gemeindebauten, Wirtshäusern, dem Beserlpark, dem Meidlinger Markt und einem ­kleinen Bordell. Bis 0.00, ORF 2