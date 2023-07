Fortschritt in der Geschichte kam stets von Träumern und Verrückten. Diesen Typus repräsentieren in der heutigen Zeit vor allem die Kunstschaffenden, die deshalb auch häufig angefeindet werden – gerade in Österreich

Der ehemalige Boxer Hans Orsolics hat viel erlebt. Und er hat daraus ein Fazit gezogen, das fast jeder gelernte Österreicher kennt: "A Waunsinn normal." Das Leben ist ein bisserl ein Wahnsinn, und das ist eben das Normale daran.

Es liegt nahe, sich an diese Weisheit zu erinnern, wenn in der österreichischen Politik gerade über das "Normale" und dessen verschiedene Gegenpole diskutiert wird. Immer schon gab es Menschen, die sich eher mit der Norm identifizierten, und solche, die dagegen aufbegehrten, die woanders hinwollten als in die Mitte. Die Dynamik zwischen Normalen und Radikalen spielte von Beginn der Geschichte an eine entscheidende Rolle.

In der Exodus-Erzählung der Bibel tanzt das Volk um das Goldene Kalb (ein Sinnbild der altorientalischen Normalität), während Moses mit Gott spricht. Israel begann sich erst allmählich besser zu begreifen, als Propheten auftraten, die darauf pochten, dass das Leben mit JHWH nicht normal ist, sondern radikal. Auch in vielen anderen Gesellschaften gibt es diese Rollenverteilung: Die einen schauten darauf, dass alles so bleiben sollte, wie es immer schon war – der Fortschritt kam von Träumern, Fantasten, Charismatikern, Inspirierten, Geistersehern, Zungenrednern, Schamanen, Hexen, Verrückten, Erfindern. Und in der Neuzeit tauchte ein Typus auf, in dem das alles zusammenfiel. Das waren die Künstler.

Mozart ließ Salieri alt ausschauen

Am Beispiel von Wolfgang Amadeus Mozart kann man vieles festmachen. Er mischte im 18. Jahrhundert nicht nur den Musikbetrieb auf, sondern sorgte auch mit seinem Verhalten für Furore. Zwar ist unser Bild von ihm heute sehr durch die Popkultur geprägt, aber das hat eben damit zu tun, dass er vieles von dieser Kultur vorwegnahm. Sein exzentrisches Verhalten, seine Ungeniertheit, seine Wunderkindlichkeit bis ins Erwachsenenalter, das alles ließ seinen Gegenspieler Salieri alt ausschauen.

Mit Mozart tauchte in der Musik eine Figur auf, die auch in den anderen Künsten zunehmend eine Rolle spielte. Mozart war ein Genie, so wie Shakespeare ein Genie war oder später Goethe. Ein Genie schöpft aus sich selbst, es braucht keine Regeln, es verwirklicht sich gerade im brillanten Regelbruch. Es kommt auch oft ein bisschen aus dem Nichts. Genie kann man nicht lernen, und früh aufstehen ist unwichtig. Wenn man heute Salzburger Festspiele nur mit den Leuten veranstalten würde, die von den Genies seit dem Barock in den Schatten gestellt wurden, dann hätte man eine Karikatur unserer Kultur. Denn diese zielt nun einmal auf Höchstleistungen, auf den Durchbruch gegenüber dem Konventionellen. Rund um einen seinerzeitigen Skandalmaler wie Egon Schiele wurden später ganze Museen gebaut.

Die Künstler stehen als sozialhistorische Figuren in der Tradition der Propheten und heiligen Narren, von denen es viele Beispiele in der Geschichte gab. Sie fanden die Wahrheit eher an den Rändern, oft auch an den Rändern der psychischen Gesundheit. Mit dem Vorwurf "Spinner" wurde gerade in Österreich oft auch die Kunst abgetan, und diese spielte ihrerseits aufreizend mit den Registern des Dilettantischen und des Kindischen. H. C. Artmann veröffentlichte 1958 einen Gedichtband unter dem Titel med ana schwoazzn dintn, mit dem er das Idiom von Breitensee in eine Literatursprache verwandelte. Dieser Moment war für die Kunst typisch: Sie greift etwas auf, was ganz alltäglich oder auch normal ist, in diesem Fall den Dialekt in einem bestimmten Wiener Hieb, und macht daraus etwas ganz anderes, nämlich experimentelle Literatur.

Valie Export gegen die Spießer

Es sind gerade diese Gratwanderungen zwischen dem Geläufigen und dem Unerhörten, in denen die Kunst nach dem 19. Jahrhundert zunehmend ihre Verfahren fand. Als Valie Export 1968 Peter Weibel an einer Hundeleine durch die Kärnter Straße führte, in ihrer Aktion Aus der Mappe der Hundigkeit, da wusste sie genau, dass ihr Publikum jene gutsituierten Kundschaften im ersten Bezirk waren, die sich quasi von Natur aus für normal und etabliert hielten. Und zu deren Alltag sehr oft ein Vierbeiner gehörte.

Rund um 1968 gab es natürlich auch einen Kampfbegriff gegen diese Normalität: die "Spießer". Export ließ mit ihrer Aktion viele Autoritätsverhältnisse deutlich werden. Immerhin gibt es in Österreich auch eine Landeshymne, in der das Verhältnis von Mensch und Heimat mit dem von "Hunderl" und "Herrl" verglichen wird. Und Export wies darauf hin, dass das grundlegendste aller Autoritätsverhältnisse das zwischen den damals zwei Geschlechtern war: Die Unterordnung der Frauen unter die Männer galt noch vor wenigen Jahrzehnten als ganz normal, ja gottgegeben.

Sie leben vom Tabubruch

In Österreich war "Künstler" lange genug ein Schimpfwort. Das hat auch damit zu tun, dass die Kunst per definitionem auf der Seite der Freiheit steht. Ihre Domäne ist das Unerwartete, sie lebt geradezu vom Tabubruch, nicht selten geriet sie damit auch in die Nähe der psychischen Gefährdung. Die Kunst eines Rudolf Schwarzkogler oder des Wiener Aktionismus insgesamt kann man als Station auf einem langen Weg der Zweiten Republik sehen, der schließlich in den 1970er-Jahren allmählich ein Aufweichen der Normalitätsdogmen erkennen ließ. Das Ende der Diskriminierung sexueller Minderheiten oder des bloßen Wegsperrens psychisch Kranker in der Psychiatriereform kam aus einem Klima, das auch die Kunst der 1950er- und 1960er-Jahre bereitet hatte. Alle diese politischen Errungenschaften verdanken sich zuerst einmal der Anerkennung von Leidenserfahrungen, die oft zuerst in künstlerischer (oder in radikaler) Form geäußert wurden.

Dabei schossen sich die Bewahrer des Bestehenden besonders gern auf Künstlerinnen und Künstler ein, man denke an die Verunglimpfung Elfriede Jelineks als Nestbeschmutzerin. Gegen das fade Normale entwickelte Österreich wiederum Charaktere wie das Enfant terrible (Paulus Manker), den Kunstpriester (Michael Haneke) oder den Paradiesvogel (André Heller). Ohne Außenseiter geht einfach nichts weiter, oder, um einen berühmten Buchtitel von Michel Foucault zu adaptieren: ohne Wahnsinn keine Gesellschaft. Wenn die Außenseiter später große Preise gewinnen, drängen sich auch die Normaldenkenden aufs Foto.

Freiräume des Bürgertums

Kunst lehrt die Fähigkeit, sich zu relativieren. Sich in Beziehung zu setzen. Über die längste Zeit in der Geschichte war das nicht notwendig, weil die Beziehungen sowieso feststanden: Vater und Pfarrer, Chef und Göttergattin, Feudalherr und General. Man war in Autoritätsverhältnisse eingespannt und hatte nur wenige Spielraum für etwas Eigenes. Es war das europäische Bürgertum, das viele dieser Spielräume für sich und dann auch für die Kunst erkämpfte, sie dann aber auch für sich behalten und im Burgtheater und in der Staatsoper einsperren wollte.

Die ÖVP hielt sich früher einmal für eine bürgerliche Partei. Am Beginn unserer neueren Zeitrechnung, im 18. Jahrhundert, war das Bürgertum nicht nur gezwungen, strategische Bündnisse mit Künstlern und Denkern einzugehen. Es brachte diese sogar hervor, als ihr eigenes Anderes.

Heute ist dieses Andere auch die Tochter, die nach Wien zum Studieren geht und dort eventuell zur "Klimakleberin" wird. Wäre die ÖVP intellektuell nicht so heruntergewirtschaftet, wüsste sie, dass Mehrheiten nur mit den "Normalen" auf Stillstand hinauslaufen – was nicht sofort zu einer großen Koalition mit dem Marxismus führen muss.

Die Kunst lebt von der Differenz zum Bestehenden. Wenn die Politik aber so tut, als wäre das Bestehende schon eine Errungenschaft, schneidet sie sich von den besten Ideen ab. (Bert Rebhandl, 29.7.2023)