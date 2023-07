Beim Salzburg Summit der Industriellenvereinigung entschloss sich Kanzler Karl Nehammer jetzt, doch auch einmal über Wirtschafts- bzw. Industriepolitik zu sprechen. Die österreichische Industrie steht nämlich vor einer Rezession, und das Wirtschaftswachstum schwächelt heuer insgesamt. Nehammer warnte vor eine "Deindustrialisierung" Europas, die durch Überregulierung und gewisse grüne Flausen verursacht werde. Dabei griff er zu einem etwas schiefen Vergleich: "Wer aber hierzulande aufs Elektroauto umsteigt, sorgt nicht für weniger Hagel in Österreich. Diesen Unsinn müssen wir aufklären." Klima(wandel) sei global, nicht national.

Also, weil China und die USA den CO2-Ausstoß nicht reduzieren, müssen wir das auch nicht tun. Oder so. Das klingt nach einem Spruch, den Nehammer irgendwelche Berater aufgesetzt haben, so wie er überhaupt öfter auf Berater und PR-Experten setzt, die ihn öfters nicht besonders gut beraten.

Teuerung? Arbeitsplätze? Welche Lösungen schlägt Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) in diesen Bereichen vor? APA/BARBARA GINDL

Dabei hat Nehammer anfangs oft die richtigen Grundgedanken. Beim Überfall Wladimir Putins auf die Ukraine benannte er die Situation sofort klar und richtig: Österreich sei militärisch neutral, aber nicht neutral, wenn es darum gehe, Verbrechen zu benennen. Dann bewog ihn irgendwer, gemeinsam mit dem deutschen Ex-Chef der Bild-Zeitung eine sinnlose Reise zu Putin zu unternehmen, die absolut nichts brachte.

Aktuell lässt sich Nehammer vom ehemaligen Guru seines Vorvorgängers Sebastian Kurz beraten, Gerald Fleischmann, der vor einem halben Jahr die Kommunikation für die ÖVP übernommen hat. Der stets auf Konfrontation und Krawall gebürstete Fleischmann hat offenbar die Strategie über "Normaldenkende" und "schweigende Mehrheit" und "Hausverstand" ausgeheckt, mit der die ÖVP der FPÖ und Herbert Kickl die rechten Wähler abspenstig machen will.

Pseudothemen

Das ist Kulturkampf pur, bei dem Pseudothemen aufgeblasen werden – wer denn nun der echte, brave, arbeitsame, in der Früh aufstehende und dann von den Klimaklebern am Weg zur Arbeit blockierte Österreicher (die Österreicherin) ist und wer nicht. Ob das zieht, ist sehr die Frage, denn es scheint, dass den Leuten die Teuerung und die reihenweise Schließung bekannter Firmen mitsamt Arbeitsplatzverlust möglicherweise wichtiger sind.

Die FPÖ wird ganz überwiegend von Menschen gewählt, die zutiefst pessimistisch in die Zukunft schauen – zwar im Bewusstsein, dass die Rechtspopulisten auch nichts verbessern werden, aber als Rache gegen "das Establishment". Wer diese Superpessimisten politisch erreichen will, muss einerseits der Polemik der FPÖ hart gegenhalten. Das tut Nehammer, indem er – offenbar auch auf den Rat von Fleischmann und Co, aber ebenso offenbar aus eigener innerer Überzeugung – Herbert Kickl als für die Volkspartei und für Österreich insgesamt inakzeptabel ansieht. Allerdings scheint er zu glauben, inhaltlich und taktisch die FPÖ von Kickl trennen zu können, was eine Illusion sein dürfte ...

In Wahrheit muss man die FPÖ-Geneigten mit Debatten ansprechen, "die ihr Leben vielleicht doch berühren – oder sogar relevanter sind als so manche (…) hitzig diskutierte Frage" (der Wahlforscher Christoph Hofinger). Wie zum Beispiel, wer oder was "normal" ist.

Damit sind wir wieder am Anfang. Nehammer und die ganze VP reden zu wenig über Wirtschaftspolitik– oder wenn, darüber, was man nicht machen darf. Sie müssten aber darüber reden, was man gegen die Teuerung und für Arbeitsplätze tut. (Hans Rauscher, 29.7.2023)