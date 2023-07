Wenn Klimaexpertinnen und Aktivisten dieser Tage darüber sprechen, was betroffene Staaten und Menschen gegen die offensichtlichen Auswirkungen der Erderhitzung tun können, dann enden sie meist mit einer Botschaft: Ja, wir brauchen mehr Bäume und weniger Beton, um die Hitze erträglich zu machen. Aber viel wirkungsvoller sei es, die Ursachen der Krise zu bekämpfen und Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Anpassung sei wichtig, aber dürfe nicht von der wichtigeren Aufgabe ablenken.

So vernünftig dies auch klingt, so sehr führt es in die Irre. Natürlich muss ein Land wie Österreich alles tun, um die Klimaziele zu erreichen. Aber selbst wenn wir schon morgen klimaneutral wären und gar kein CO2 mehr ausstoßen würden, was das Leben jedes Einzelnen auf den Kopf stellen würde, würden die Sommertemperaturen um kein Zehntelgrad sinken und die Gletscher nicht weniger schnell schmelzen. Denn der Klimawandel ist ein globales Phänomen, getrieben vom CO2-Gehalt in der Weltatmosphäre. Lokale Maßnahmen verursachen Kosten, aber bringen keinen messbaren Nutzen.

Die Klimakrise ist längst in der Gegenwart angekommen. APA/AFP/HECTOR RETAMAL

Das ist der Hauptgrund, warum die Welt so wenig Fortschritte im Kampf gegen die Erderhitzung macht, warum selbst dieser Katastrophensommer kein radikales Umdenken auslöst. Wenn die anderen nichts tun, dann hat das eigene Handeln wenig Sinn, tönt es allzu oft aus der Politik. Was nicht dazugesagt wird: Selbst wenn die anderen die notwendigen Schritte setzen, zahlt es sich zumindest kurzfristig aus, nichts zu tun und so zum Trittbrettfahrer zu werden.

Leider stimmt diese Logik, auch wenn sie sich als destruktiv erweist. Aber dieses sogenannte Gefangenendilemma – oder Problem des kollektiven Handelns – zu ignorieren, wie es Klimaschützer gerne tun, hilft dagegen nichts. Die Menschen begreifen intuitiv, dass der Verzicht auf Flugreisen und Schnitzel, Tempo 100 oder der Austausch einer Gastherme mit einer teuren Wärmepumpe, wie es derzeit lautstark gefordert wird, weder Hitze noch Unwetter verhindern.

Genauso falsch ist es zu erklären, dass alle Maßnahmen sinnlos sind, solange die Chinesen neue Kohlekraftwerke bauen oder die Amerikaner mehr Treibhausgase pro Kopf als die Europäer ausstoßen. So argumentieren Wirtschaftsvertreter und ÖVP-Politiker, wenn sie vor den Gefahren des Klimaschutzes für Exporte, Wachstum und Arbeitsplätze warnen.

Fürsorgepflicht der Politik

Eine bessere Botschaft könnte lauten: Da die Klimakrise in der Gegenwart angekommen ist, müssen wir alles tun, um das Leben in einem heißeren Klima erträglich zu machen. Die Politik hat hier eine Fürsorgepflicht für Bürgerinnen und Bürger.

Die Klimaziele hingegen dienen nicht dem eigenen Nutzen, sondern sind eine Frage der internationalen Solidarität. Zu dieser muss ein Land wie Österreich, das sich so viel leisten kann, viel mehr beitragen als andere. Wenn wir nicht handeln, werden es ärmere Staaten noch weniger tun. Und dann wird spätestens für unsere Kinder die Klimakatastrophe nicht mehr aufzuhalten sein. Auch das können die Menschen verstehen. (Eric Frey, 29.7.2023)