Das kontrollierte Absturzmanöver des Wettersatelliten kommt zu einem Ende. Am Freitag stürzen etwaige nichtverglühte Trümmer im Idealfall in den Atlantik

Goodbye, Aeolus: Der Einsatz des Esa-Wettersatelliten ist nun endgültig beendet. Illustr.: ESA/ATG medialab

Vor zwei Monaten endete Aeolus' Dienst für die Wissenschaft in 320 Kilometer Höhe. Der Wettersatellit der europäischen Weltraumorganisation Esa hatte ab 2018 erfolgreich Daten für Windprofile zur Erde geschickt, die auch Wettervorhersagen verbesserten. Fünf Jahre später hat die Esa sein Ende eingeläutet. Noch am Freitag soll der Satellit größtenteils verglühen, übrig bleibende Trümmer sollen über dem Atlantik niedergehen – in möglichst großem Abstand zu Landflächen. Die letzten Phasen des Manövers haben begonnen, gegen 17.30 Uhr meldete das Flugkontrollteam im deutschen Darmstadt, dass der Satellit seine letzten Anweisungen erhalten habe und nun nicht mehr beeinflussbar sei. In den folgenden Stunden wird er bei seinem Weg zurück zur Erde zerstört werden.

Es handelt sich um den ersten assistierten Satelliten-Wiedereintritt dieser Art, der auch als Präzedenzfall dienen soll: Das Problem des Weltraummülls wächst und wächst, nicht zuletzt aufgrund der Starlink-Bestrebungen Elon Musks, mehr als 12.000 aktive Satelliten rund um die Erde bis zum Jahr 2027 zu betreiben. Um das Schrottproblem im All und auch das Risiko unkontrollierter Wiedereintritte zu minimieren, will man vermehrt auf geplante Rückführung setzen. Zum ersten Mal wurde mit Aeolus ein Esa-Satellit in die Erdatmosphäre gelenkt, der dafür ursprünglich nicht konzipiert war. "Man kann davon ausgehen, dass dies Vorbild für andere Raumfahrtagenturen ist", sagt Tim Flohrer, Leiter der Esa-Abteilung für Raumfahrtrückstände.

So verläuft der Absturz laut Plan. Grafik: ESA/Earth Observation Graphics Bureau

Probleme auf dem Rückweg

Ohne eigenes Flugmanöver ließe sich nicht festlegen, wo der Satellit in die Erdatmosphäre eintreten und wo Teile, die dabei womöglich nicht verglühen, zur Erdoberfläche stürzen werden. Für den geplanten Absturz wurde der letzte Rest des Treibstoffs an Bord verbraucht. Fachleuten zufolge ist ein solches Manöver zudem nur bei Satelliten mit einem erdnahen Orbit von einigen Hundert Kilometern umsetzbar. Der 1.360 Kilogramm schwere Aeolus hatte eine Einsatzhöhe von 320 Kilometern und wurde bereits durch die Schwerkraft in Richtung Erdoberfläche gezogen.

Seit vergangenem Montag wurde die Flughöhe in mehreren Manövern weiter reduziert, am Donnerstagabend sank der Satellit auf etwa 250 bis 230 Kilometer Abstand zur Erde herab. Zu einem Zeitpunkt kam es zu einer "größeren Anomalie", die wohl mit Problemen an einer Schubdüse zusammenhing – und mit der Tatsache, dass der Satellit eben nicht für Manöver in derartiger Nähe zur Erde gebaut wurde. Doch bald legte sich die Aufruhr im Kontrollzentrum wieder und es gab wieder grünes Licht für die Rückkehr zum Landeprotokoll.

Ein letztes Manöver

Erhöhte Temperaturen erwärmen bereits jetzt den Satelliten. Wenn alles nach Plan läuft, wird er ab einer Höhe von 80 Kilometern verglühen. Teile, die dabei übrig bleiben, sollen in den Abendstunden des Freitags über dem Atlantik fernab von Land niedergehen. Genauer lassen sich Ort und Zeit bisher nicht eingrenzen. Updates gibt es auf dem Esa-Liveblog.

Generell ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass ein Mensch von einem Stück Weltraumschrott getroffen wird – dreimal niedriger als das Risiko, von einem Meteoriten getroffen zu werden. Wird der assistierte Absturz wie geplant durchgeführt, wird die Wahrscheinlichkeit nochmal um den Faktor 42 kleiner.

Vermisst wird Aeolus jetzt schon. "Die präzisen Daten werden vorerst fehlen", sagt Thorsten Fehr vom Aeolus-Team. Die Mission sei so erfolgreich gewesen, dass man mit der Europäischen Agentur für meteorologische Satelliten (Eumetsat) in Darmstadt bereits beschlossen hat, die Messungen fortzusetzen. (red, APA, 28.7.2023)