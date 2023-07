Die IACA in Laxenburg im Süden von Wien. imago/Xinhua

Laxenburg – Der Leiter der Internationalen Anti-Korruptions-Akademie (IACA) in Laxenburg, Thomas Stelzer, ist mit sofortiger Wirkung vom Vorstand suspendiert worden. Wie die IACA am Freitag in einer Aussendung bekanntgab, wurde sie zuvor vom Außenministerium darüber informiert, dass gegen Stelzer anonyme strafrechtliche Vorwürfe wegen angeblicher Veruntreuung von IACA-Geldern erhoben wurden und dass die Behörden prüfen, eine strafrechtliche Untersuchung dieser Vorwürfe einzuleiten.

In einer Vorstandssitzung am Dienstag habe der Vorstand der IACA einstimmig beschlossen, den Dekan mit sofortiger Wirkung zu suspendieren. Mit der Fortführung der Geschäfte wurde laut einer Aussendung der Stabschef der Akademie, Jaroslaw Pietrusiewicz, betraut.

Diplomatische Immunität zur Verfügung gestellt

Gegenüber dem Nachrichtenmagazin "Profil" sagte Stelzer, er habe die Anzeige noch gar nicht zugestellt bekommen, habe jedoch "sofort die diplomatische Immunität zur Verfügung gestellt, um die Aufklärung nicht zu verzögern". Was er über die anonymen Anschuldigungen bisher in Erfahrung bringen haben konnte, sei "inhaltsleer und strafrechtlich nicht relevant". Er sei "selbst am allermeisten daran interessiert, dass diese rasch und lückenlos" aufgeklärt werden. Mit seiner Suspendierung als IACA-Dekan habe der Verwaltungsrat "keine disziplinarische, sondern eine vorsorgliche Maßnahme" gesetzt. Stelzer: "Ich hoffe, bald in meinen Job zurückkehren zu können."

Die IACA wiederum unterstrich, dass die anonymen strafrechtlichen Anschuldigungen gegen Stelzer als Person eingebracht worden seien und nicht gegen die IACA selbst. Da die Akademie im strafrechtlichen Verfahren keine Partei sei, habe sie auch keine Kenntnis von den genauen Vorwürfen. Für Stelzer gelte selbstverständlich die Unschuldsvermutung. Bei der Suspendierung handle es sich um eine Verwaltungsmaßnahme, mit der sichergestellt werden soll, dass die österreichischen Behörden die Ermittlungen gegen den Dekan in transparenter Weise und ohne den Verdacht eines Interessenkonflikts einleiten und durchführen könnten. Darüber hinaus habe die IACA die nötigen Schritte gesetzt, um eine interne Untersuchung der Vorwürfe einzuleiten. (APA, 28.7.2023)