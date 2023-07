Blick auf Eau Rouge/Raidillon. IMAGO/Thomas Pakusch

Eau Rouge. Zwei Wörter, acht Buchstaben und so viel Diskussionsstoff. Vor dem Grand Prix von Belgien am Sonntag (15 Uhr, live auf Servus TV, Sky) wird darüber debattiert, ob die Hochgeschwindigkeitspassage in Spa-Francorchamps zu gefährlich ist. Die Meinungen gehen auseinander. Fest steht nur: Der Streckenabschnitt ist Teil der wohl berühmtesten Links-rechts-links-Kurvenkombination der Formel 1.

"Man sieht den Himmel"

Nach einer langen Gerade kommen die Boliden hier mit mehr als 300 Stundenkilometern angebraust. Es folgt ein leichter Linksknick in eine Senke, der fließend in einen weiten Rechtsbogen mit bis zu 17 Prozent Steigung übergeht. Die Piloten müssen Fliehkräfte von mehr als 4G aushalten, der vierfachen Erdanziehungskraft.

"Man sieht den Himmel", beschrieb Rekordweltmeister Michael Schumacher einst die Passage, "und bleibt mit dem Fuß voll auf dem Gaspedal." Mit den heutigen Flitzern ist das Usus, früher galt die Kurvenkombination als Mutprobe. Lässt man den Fuß wirklich die ganze Zeit auf dem Gaspedal? Denn oben angekommen folgt nach einer weiteren Linkskurve die Kemmel-Gerade, in die die Piloten praktisch blind einlenken müssen.

Dank der langen Gerade kommen die Formel-1-Fahrer mit mehr als 300 Stundenkilometern auf die Eau Rouge zu. Galt sie früher überwiegend als Mutprobe, wird sie mittlerweile mit Vollgas durchfahren. IMAGO/Belga

Ab und auf

Genau genommen ist Eau Rouge nur die erste Linkskurve, benannt nach dem in der Nähe befindlichen Bach Eau Rouge. Dieser erhielt seinen Namen "rotes Wasser" wegen seines hohen Eisenanteils und der damit verbundenen Färbung des Wassers.

1920 wurde die Rennstrecke erbaut. Eau Rouge war damals eine scharfe Linkskurve, die zur Haarnadelkurve Ancienne Douane führte. Letztere wird seit 1939 umfahren. Dafür wurde die ansteigende Rechtskurve gebaut. Ihr Name: Raidillon – Steilhang. Umgangssprachlich wird die gesamte Kurvenkombination Eau Rouge genannt.

"Wenn du sie mit Vollgas attackierst und unten ankommst, zieht es deine Innereien nach unten", sagte der zweite Rekordweltmeister Lewis Hamilton. "Wenn du oben wieder rauskommst, fühlt es sich an, als ob dir alles in die Kehle hochschießt."

Unfälle

Die Kurvenkombination sorgt aber auch für Momente, in denen es TV-Zuseherinnen und -Zusehern die Kehle zuschnürt. Bereits 1985 verunglückte Stefan Bellof in der Eau Rouge bei einem Sportwagenrennen tödlich, der Deutsche galt als einer der talentiertesten Formel-1-Piloten seiner Generation. Beim Formel-2-Rennen 2019 verstarb der Franzose Anthoine Hubert. Im Juli kam der Niederländer Dilano van’t Hoff in einer Nachwuchsserie ums Leben.

In den beiden letzten Fällen wurden die Fahrzeuge nach Unfällen in Eau Rouge / Raidillon in der Kemmel-Gerade wieder zurück Richtung Rennstrecke bugsiert, wo jeweils ein nachkommender Pilot nicht mehr ausweichen konnte. Die Tragödien lösten Diskussionen aus.

Gedenkblumen für Anthoine Hubert. IMAGO/Motorsport Images/Sam Bloxham

Für Lance Stroll müsse Spa "überdacht und verändert werden, denn wir haben innerhalb von vier, fünf Jahren zwei junge Talente verloren", sagte der Aston-Martin-Pilot. Es sei eine blinde Kurve. Wenn hier ein Auto in der Mauer einschlage und auf die Mitte der Strecke zurückkomme, "dann bist du erledigt".

Auf der Kemmel-Gerade ist wenig Platz, auch für Auslaufzonen. Der frühere Formel-1-Pilot Luciano Burti sagte: "Entweder lässt du Eau Rouge, oder du baust einen Tunnel darunter. Etwas anderes kannst du nicht machen."

Sicherheitsmaßnahmen

Die Spa-Organisatoren haben die Strecke immer wieder angepasst. Nach Huberts Unfall wurde etwa die Auslaufzone links von der Piste in der Eau-Rouge-Kurve auf dem Gipfel der Raidillon verbreitert und die Leitplanken weiter nach außen verlagert.

Sky-Experte Ralf Schumacher brachte eine Bremsschikane vor Eau Rouge, also eine scharfe Links-rechts-Kombination, ins Spiel. Diese wurde bereits einmalig im Unglücksjahr 1994 installiert. "Das reduziert die Geschwindigkeit drastisch und so auch die Gefahr eines Frontalcrashs bei Highspeed."

Rennbedingungen

WM-Leader Max Verstappen findet es indes unfair, "es nur auf die Strecke zu schieben". Man müsse auf die Rennbedingungen achten. In van’t Hoffs Fall habe es geschüttet. "Nur für eine Runde mit so viel Wasser und ohne Sicht fahren, das war nicht gut", kritisierte er die Rennleitung. Der Automobilverband Fia testete in Silverstone neue Radabdeckungen, die die Gischt verringern sollen.

"Unfälle passieren leider", sagt Verstappen. "Es sind extrem unglückliche Situationen gewesen, es gibt nicht viel, was man ändern könnte, damit man es sicherer macht." Mehr Platz zu schaffen sei eine Option. "Es ist unglücklich, dass es zweimal in so kurzer Zeit hier in Spa passiert ist." Die Strecken in Monaco und Saudi-Arabien seien "noch gefährlicher".

Für das Wochenende in Spa ist Regen angesagt. Im Zweifel müsse man das Rennen absagen, sagt Mercedes-Pilot George Russell. Die Fia müsse "mutig entscheiden". (Andreas Gstaltmeyr, 29.7.2023)