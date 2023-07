Der Aufsteiger will sich in der Erstklassigkeit des Fußballs etablieren. Laut Trainer Gerald Scheiblehner ist Mut ein Faktor. In Wolfsberg beginnt das Kino

Das neue Stadion sollte dabei behilflich sein, das große Ziel, den Klassenerhalt, zu realisieren. Die Linzer setzten zudem auf die Euphorie. APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Mut kann man nicht kaufen. Was insofern kein Problem ist, als Blau-Weiß Linz ohnehin kein Geld dafür hätte. Abgesehen davon herrscht gar kein Bedarf, Feigheit ist ein Fremdwort. Offiziell wurde der Fußballklub am 1. August 1997 gegründet, aber es gab Vorläufer: SV Austria Tabak war 1934 sozusagen die Großmutter, die Vöest die Mutter, der FC Stahl Linz die Tante. Blau-Weiß ist der Einfachheit halber Blau-Weiß und gehört nun erstmals dem Oberhaus im österreichischen Fußball an.

Die Premiere erfolgt am Samstag beim Wolfsberger AC. "Es ist eine wilde Geschichte", sagt Trainer Gerald Scheiblehner, "ein spannender Film." Der Aufstiege wurde erst in der letzten Runde fixiert. "Wird man in der von vielen unterschätzten Zweiten Liga Meister", sagt Scheiblehner, "ist es verdient. Es ist enorm viel Euphorie vorhanden, wir haben mit sehr wenig, sehr viel erreicht. Wir sind mutig."

Der 46-Jährige ist ein recht unbeschriebenes Blatt. Er selbst schätzt sich so ein: "Ich bin demütig und zugleich selbstbewusst. Ich nehme mich nicht zu wichtig, schaue, dass die Mannschaft funktioniert, mit schwierigen Phasen umgehen kann." Deren wird es einige geben. "Wir werden uns an Niederlagen gewöhnen müssen, drei Niederlagen hintereinander sind wahrscheinlicher als drei Siege. Trotzdem müssen wir uns zutrauen, zu gewinnen." Ziel sei logischerweise der Klassenerhalt. "Und langfristig wollen wir uns etablieren."

Bodenständig

Einen Vergleich mit dem großen Stadtrivalen LASK lehnt Scheiblehner ab: "Wir sind wir. Wir sind klein und sympathisch, wollen interessanten Fußball spielen, bodenständig und nahe am Fan sein. Man soll erkennen, was wir machen." Was getan werden muss: Hohes, aggressives Pressing, den Gegner stressen, schnörkellos vors Tor kommen. Und nicht zu selten treffen.

Die Voraussetzungen sind nicht übel, quasi als Einstandsgeschenk gibt es ein neues Stadion, es heißt Hofmann Personal Stadion, hat 44 Millionen Euro gekostet und fasst 5595 Zuschauer. Rund 2500 Abos wurden abgesetzt. Blau-Weiß ist nur Mieter, muss 303.000 Euro pro Jahr abliefern. Linz ist infrastrukturmäßig eine Ausnahmeerscheinung in Österreichs Fußballlandschaft, auch der LASK hat eine neue Heimat, sie ist größer (16.000) und sogar länderspielreif, hört auf den Namen Raiffeisen Arena.

Christoph Peschek ist der Wirtschaftsgeschäftsführer, er hat diesen Job lange bei Rapid ausgeübt, ist also gestählt. Blau-Weiß ist im Vergleich zu Grün-Weiß Entspannung pur. Das Budget dürfte rund sechs Millionen Euro betragen, Peschek sieht "Potenzial". Es gibt keine Nachwuchsakademie, das ist bitter, soll aber geändert werden. Damit der Film spannend bleibt.

Stabilität

Christoph Schösswendter ist neuer Sportdirektor, in der abgelaufenen Saison war er noch stinknormaler Innenverteidiger, eine erstaunliche Karriere. "Natürlich haben wir nur begrenzte Möglichkeiten. Wir wollen uns stabilisieren und vernünftig wachsen." Eine Scoutingabteilung soll/muss installiert werden. Und zwar rasch.

Der 35-jährige Schösswendter hat in seiner Karriere als Fußballprofi viele Sportdirektoren erlebt, gute wie schlechte, Namen wären in diesem Fall Schall und Rauch. Vorbilder hat er keine, aber er schaut sozusagen vor die Haustüre. "Was Andreas Schicker bei Sturm Graz leistet, ist großartig." Er, Schösswendter, werde nahe an der Mannschaft, am Betreuerstab sein. "Ich will Fußball spüren." Er hängt nicht unbedingt dem Jugendwahn an, die Mischung muss passen, Mittelstürmer Ronivaldo ist 34 Jahre alt. "Aber wir wollen den Jungen eine Plattform bieten und dann durch Verkäufe Einnahmen generieren."

Blau-Weiß soll laut Sportdirektor Talenten schmackhaft gemacht werden. "Unser Trainer kann Spieler aufs nächste Level heben, wir sind attraktiv. Man geht zu uns nicht, um viel Geld zu kassieren. Wir sind dafür ein ideales Sprungbrett." So hüpften im Sommer Matthias Seidl und Fally Mayulu zu Rapid nach Wien. Schösswendter: "Ich sehe das als Auszeichnung."

Am Samstag geht es also in der Lavanttal-Arena los. Der Film, eine Premiere in Blau-Weiß, startet pünktlich um 17 Uhr. (Christian Hackl, 29.7.2023)