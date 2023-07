Die Hütteldorfer zeigten in Linz einen beherzten Auftritt, mussten sich aber letztendlich mit einem Punkt begnügen. Luckeneder staubte zum 1:1 ab

Linz – Die 50. Saison der Fußballbundesliga hat am Freitagabend begonnen, wie vor 49 Jahren lautete die Partie LASK gegen Rapid. 1974 siegten die Linzer 2:1. Man könnte fast von einer späten Revanche sprechen, jedenfalls haben die Hütteldorfer in der fast ausverkauften Raiffeisen Arena überzeugt und bis zur 95. Minute 1:0 geführt. Und dann hat Felix Luckeneder doch noch aus dem letzten Angriff das 1:1 erzielt. Schützenkönig Guido Burgstaller gab nach 28 Sekunden den ersten Torschuss ab, der prinzipiell höher eingeschätzte LASK, immerhin Dritter der Vorsaison, war von Beginn an desorientiert, der neue Trainer Thomas Sageder litt.

Starker Beginn von Rapid

Rapid dominierte, presste, schaltete schnell um. 15. Minute: Burgstaller vergibt einen Sitzer, schießt Tormann Tobias Lawal an. 17. Minute: Nicolas Kühn scheitert an Lawal. 23. Minute: Rapid kombiniert wie aus dem Lehrbuch, via Jonas Auer, Kühn und Thorsten Schick gelangt der Ball zu Matthias Seidl, die Neuerwerbung von Blau-Weiß trifft trocken zum 1:0 ins Schwarze. Der Treffer hielt einer Überprüfung durch den VAR locker stand. Rapid ließ nicht locker, ein Tor von Kühn hielt der VAR-Überprüfung eindeutig nicht stand (26.). Die Halbzeitführung war jedenfalls höchst verdient.

Sinnvolle Wechsel beim LASK

Sageder reagierte, tauschte das harmlose Sturm-Duo aus, Ibrahim Mustapha und Moussa Kone ersetzen Keito Nakamura und Marin Ljubicic. 49. Minute: Den Linzern wird ein mutmaßlicher Elfer vorenthalten, Schick hält Mustapha am Leiberl fest, der VAR schreitet nicht ein. Der LASK wurde ein bisserl besser, aber Rapid musste nicht wirklich leiden. Bis zur 95. Minute. (hac, 28.7.2023)

Reaktionen (via ORF und Sky):

Thomas Sageder (LASK-Trainer): "Ich will, dass meine Mannschaft von sich selbst überzeugt ist, und das war heute in der ersten Hälfte nicht der Fall. Es hat mich für die Mannschaft und das Betreuerteam gefreut, dass wir noch den Ausgleich gemacht haben. Wir hatten mit dem Ball zu wenig Kreativität und zu wenig zweite Bälle. Viele Pressing-Momente sind ins Leere gegangen. Das Positive ist, dass die Mannschaft bis zum Schluss gekämpft hat."

Zoran Barisic (Rapid-Trainer): "Das Einzige, was wir uns vorwerfen können, ist, dass wir nicht das zweite, dritte oder vierte Tor erzielt haben, Chancen waren genug vorhanden. Die Mannschaft hat mich unglaublich stolz gemacht, meine Spieler haben gefightet wie die Löwen und den Gegner bis zur letzten Sekunde im Griff gehabt. Es fühlt sich im Moment nicht gut an, aber ich bin sehr glücklich, wie die Mannschaft aufgetreten ist."

Felix Luckeneder (LASK-Torschütze): "Mit dem Lucky Punch müssen wir froh sein, dass wir einen Punkt mitnehmen, aber in den ersten 45 Minuten haben wir einiges vermissen lassen. Wir haben einen neuen Trainer und eine neue Spielidee, aber so darf man sich die Schneid nicht abkaufen lassen."

Robert Zulj (LASK-Kapitän): "In der ersten Hälfte haben wir uns nicht getraut, Fußball zu spielen. Wir haben jeden Ball lang gespielt, das war skandalös, was wir da aufgeführt haben. Die zweite Hälfte war besser, aber wir wissen, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Ich weiß nicht, wie solche Fehler passieren können, aber so können wir nicht mehr auftreten."

Nikolas Sattlberger (Rapid-Spieler): "Das ist sehr bitter, vor allem nach dieser starken Leistung, die wir abgerufen haben. Jeder ist von jedem überzeugt, die Mannschaft weiß, was sie kann. Ein Sieg wäre noch schöner gewesen, doch auf dieser Leistung können wir aufbauen."

Fußball-Bundesliga (1. Runde):

LASK - SK Rapid Wien 1:1 (0:1)

Linz, Raiffeisen Arena, 16.790, SR Ciochirca

Tore:

0:1 (23.) Seidl

1:1 (95.) Luckeneder

LASK: Lawal - Stojkovic, Ziereis, Luckeneder, Renner - Jovicic (87. Goiginger), Michorl (76. Ljubic) - Usor (76. Pintor), Zulj, Nakamura (46. Mustapha) - Ljubicic (46. Kone)

Rapid: Hedl - Schick, Querfeld, Cvetkovic, Auer - Sattlberger, Kerschbaum - Kühn (83. Strunz), Seidl, Grüll - Burgstaller (90. Mayulu)

