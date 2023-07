Die Hütteldorfer zeigten in Linz einen beherzten Auftritt, mussten sich aber letztendlich mit einem Punkt begnügen. Luckeneder staubte zum 1:1 ab

Es war ein intensiver Auftakt in die Bundesligasaison. APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Linz – Die 50. Saison der Fußballbundesliga hat am Freitagabend begonnen, wie vor 49 Jahren lautete die Partie LASK gegen Rapid. 1974 siegten die Linzer 2:1. Man könnte fast von einer späten Revanche sprechen, jedenfalls haben die Hütteldorfer in der fast ausverkauften Raiffeisen Arena überzeugt und bis zur 95. Minute 1:0 geführt. Und dann hat Felix Luckeneder doch noch aus dem letzten Angriff das 1:1 erzielt. Schützenkönig Guido Burgstaller gab nach 28 Sekunden den ersten Torschuss ab, der prinzipiell höher eingeschätzte LASK, immerhin Dritter der Vorsaison, war von Beginn an desorientiert, der neue Trainer Thomas Sageder litt.

Starker Beginn von Rapid

Rapid dominierte, presste, schaltete schnell um. 15. Minute: Burgstaller vergibt einen Sitzer, schießt Tormann Tobias Lawal an. 17. Minute: Nicolas Kühn scheitert an Lawal. 23. Minute: Rapid kombiniert wie aus dem Lehrbuch, via Jonas Auer, Kühn und Thorsten Schick gelangt der Ball zu Matthias Seidl, die Neuerwerbung von Blau-Weiß trifft trocken zum 1:0 ins Schwarze. Der Treffer hielt einer Überprüfung durch den VAR locker stand. Rapid ließ nicht locker, ein Tor von Kühn hielt der VAR-Überprüfung eindeutig nicht stand (26.). Die Halbzeitführung war jedenfalls höchst verdient.

Sinnvolle Wechsel beim LASK

Sageder reagierte, tauschte das harmlose Sturm-Duo aus, Ibrahim Mustapha und Moussa Kone ersetzen Keito Nakamura und Marin Ljubicic. 49. Minute: Den Linzern wird ein mutmaßlicher Elfer vorenthalten, Schick hält Mustapha am Leiberl fest, der VAR schreitet nicht ein. Der LASK wurde ein bisserl besser, aber Rapid musste nicht wirklich leiden. Bis zur 95. Minute. (hac, 28.7.2023)

Fußball-Bundesliga (1. Runde):

LASK - SK Rapid Wien 1:1 (0:1)

Linz, Raiffeisen Arena, 16.790, SR Ciochirca

Tore:

0:1 (23.) Seidl

1:1 (95.) Luckeneder

LASK: Lawal - Stojkovic, Ziereis, Luckeneder, Renner - Jovicic (87. Goiginger), Michorl (76. Ljubic) - Usor (76. Pintor), Zulj, Nakamura (46. Mustapha) - Ljubicic (46. Kone)

Rapid: Hedl - Schick, Querfeld, Cvetkovic, Auer - Sattlberger, Kerschbaum - Kühn (83. Strunz), Seidl, Grüll - Burgstaller (90. Mayulu)

