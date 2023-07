Am Samstag ist vermehrt mit Verzögerungen auf Österreichs Reiserouten zu rechnen. Betroffen sind derzeit vor allem Einreisende am Walserberg

Der ÖAMTC meldete am Samstag mehrere Staus aufgrund von Reiseverkehr in Österreich. Mit Bayern und Baden-Württemberg starten dieses Wochenende die letzten deutschen Bundesländer in die Sommerferien. Zu erwarten sind daher Staus im Bereich des Großen Deutschen Ecks (A8/A93), die sich auf den österreichischen Transitrouten in Richtung Adria fortsetzen dürften. Auch auf der Brenner Autobahn (A22) ist mit Staus zu rechnen.

Bei der Einreise am Walserberg meldete der ÖAMTC rund 15 Kilometer sehr zähen Verkehr, der zu einem Zeitverlust von 15 Minuten führt und sich weiter auf die Tauern Autobahn (A10) auswirkt. Zwischen Hallein und dem Ofenauer Tunnel gibt es Blockabfertigung.

Der Ferienbeginn in Bayern führt auch in Österreich zu Staus. IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Entlang der A10 kam es in der Früh zu dichtem Kolonnenverkehr in Richtung Karawanken Autobahn (A11). Auf der A11 müssen Pkw zwischen der Mautstelle Rosenbach-Karawankentunnel und dem Karawankentunnel aufgrund einer Polizeikontrolle mit Verzögerungen von bis zu 50 Minuten bei der Ausreise rechnen.

Auf der A8 in Richtung Salzburg kommt es zwischen Neukirchen und dem Grenzübergang Bad Reichenhall zu 14 Kilometern Stau und einem Zeitverlust von bis zu einer Stunde.

Unfall bei Ort im Innkreis

"Der zweite Stau-Hotspot liegt überraschenderweise in Oberösterreich", hieß es vom ÖAMTC. Nach einem Unfall mit zwei Lkw bei Ort im Innkreis mussten Fahrstreifen gesperrt werden. Der Stau reicht dort bis über die Grenze bei Suben zurück und hat inzwischen annähernd eine Länge von 20 Kilometern erreicht.

Ruhig ist es laut ÖAMTC-Mobilitätsinformation hingegen auf Tirols Straßen. Nur auf der Mieminger Straße (B189) staut es zwei Kilometer. (red, 29.7.2023)