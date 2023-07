Aktivistinnen und Aktivisten der Bewegung Letzte Generation blockierten am Samstag die Brennerautobahn in Tirol

Matrei am Brenner/Innsbruck – Aktivistinnen und Aktivisten der Bewegung Letzte Generation blockierten am Samstag die Brennerautobahn in Tirol. "Hört auf den Klimarat", fordert die Letzte Generation auf Twitter. (red, 29.7.2023)

Bereits vor einem Monat blockierten Mitglieder der Letzten Generation die Brennerautobahn Florian Scheible