Die Frau wollte nach Ibiza, aber nicht dafür bezahlen. AFP/Jaime Eina

Wien - Der Traum einer Luxusreise nach Ibiza hat kriminelle Energien einer Frau in Wien geweckt. Die 29-Jährige hat nach Polizeiangaben Freitagnachmittag versucht, in einem Reisebüro auf der Mariahilfer Straße in Wien-Neubau die Bezahlung von Flugtickets auf die spanische Inselgruppe im Mittelmeer vorzutäuschen. Danach flüchtete sie mit den Tickets und rannte aus dem Geschäft. Die Angestellte alarmierte daraufhin die Polizei, die es mit der rabiaten Frau aufnahm.

Über 23.000 Euro hätte die Reise auf die Insel gekostet. Als Anzahlung sollte die Frau an Ort und Stelle im Reisebüro etwas über 400 Euro leisten. Zwar hielt die 29-Jährige ihre Bankomatkarte an das Lesegerät, sie habe aber wohl bewusst keinen Pin-Code eingegeben. Die Zahlung konnte so nicht durchgeführt werden.

Als sie mit den Vorwürfen konfrontiert wurde, zeigte sich die Frau gegenüber den Polizisten der Polizeiinspektion Fuhrmannsgasse zunehmend aggressiver und versuchte zu flüchten. Das konnten die Beamten zwar verhindern, die mutmaßliche Betrügerin attackierte daraufhin die Einsatzkräfte aber schreiend mit Schlägen und versuchte diese zu kratzen. Dabei verletzte sie fünf Einsatzkräfte leicht. Sie wurde mittels Anwendung von Körperkraft festgenommen. (APA, 29.7.2023)