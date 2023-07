Max Verstappen ließ einmal mehr nichts anbrennen. REUTERS/STEPHANIE LECOCQ

Spa-Francorchamps - Knapp einen Monat nach seinem Erfolg in Spielberg hat Max Verstappen den zweiten Sprint-Sieg in dieser Formel-1-Saison gefeiert. Der in der WM überlegen führende Niederländer setzte sich am Samstag in Spa-Francorchamps im Red Bull nach nur elf Runden vor McLaren-Pilot Oscar Piastri aus Australien durch. Dritter wurde Pierre Gasly, der für Alpine fährt. Für den Franzosen war es das beste Ergebnis bei seinem neuen Rennstall.

Der Sprint begann wegen eines Regenschauers mit halbstündiger Verspätung und mit mehreren Runden hinter dem Safety Car. Zudem gab es eine Verkürzung auf elf Runden. Nach Freigabe des Rennens wechselte exakt das halbe Feld von Regen- auf Intermediate-Reifen. Alle anderen - darunter Verstappen - kamen erst eine Runde später an der Box. Piastri, der beim ersten Schwung dabei war, führte in der zweiten Runde vor Verstappen, Gasly und Sergio Perez.

Nach einem Unfall von Jubilar Fernando Alonso, der an seinem 42. Geburtstag ins Kiesbett abflog, rückte das Safety Car noch einmal aus. Anschließend blieben gerade noch sechs Runden übrig, die Verstappen mit einem erfolgreichen Überholmanöver gegen Piastri auf der Kemmel-Geraden eröffnete.

Weiter hinten duellierten sich Perez und Lewis Hamilton, dabei trug das Auto von Perez offenbar einen Schaden davon. Der Mexikaner fiel immer weiter zurück und musste den Wagen schließlich auf Geheiß der Teamleitung abstellen. Für den Zwischenfall mit Perez kassierte Hamilton eine Fünf-Sekunden-Strafe. Der Brite belegte schließlich den siebenten Platz. (APA, red, 29.7.2023)

Ergebnisse des Sprint beim Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps am Samstag:

1. Max Verstappen (NED) Red Bull Racing 24:58,433 Min.

2. Oscar Piastri (AUS) McLaren +6,677 Sek.

3. Pierre Gasly (FRA) Alpine +10,733

4. Carlos Sainz (ESP) Ferrari +12,648

5. Charles Leclerc (MON) Ferrari +15,016

6. Lando Norris (GBR) McLaren +16,052

7. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +16,757

8. George Russell (GBR) Mercedes +16,822

9. Esteban Ocon (FRA) Alpine +22,410

10. Daniel Ricciardo (AUS) AlphaTauri +22,806

11. Lance Stroll (CAN) Aston Martin +25,007

12. Alexander Albon (THA) Williams +26,303

13. Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo +27,006

14. Kevin Magnussen (DEN) Haas +32,986

15. Zhou Guanyu (CHN) Alfa Romeo +36,342

16. Logan Sargeant (USA) Williams +37,571

17. Nico Hülkenberg (GER) Haas +37,827

18. Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri +39,267

Out: Fernando Alonso (ESP) Aston Martin, Sergio Perez (MEX) Red Bull Racing

WM-Stand (nach elf von 22 Rennen sowie drei Sprints):

1. Verstappen 289 Punkte

2. Perez 171

3. Alonso 139

4. Hamilton 135

5. Sainz 92

6. Russell 91

7. Leclerc 84

8. Norris 63

9. Stroll 45

10. Piastri 34

11. Ocon 31

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2