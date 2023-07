Mit dem Treffer von Pavlovic zum 2:0 war die Partie entschieden. APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Altach - Fußball-Meister Salzburg hat auch ohne seinen Cheftrainer den ersten Schritt auf dem Weg zum elften Meistertitel in Folge gemacht. Einen Tag nach dem überraschenden Abgang von Matthias Jaissle nach Saudi-Arabien siegte der Serienmeister in Altach ungefährdet mit 2:0 (1:0). Sturm-Neuerwerbung Petar Ratkov (34.) und sein serbischer Kollege Strahinja Pavlovic (48.) trafen jeweils per Kopf. Altach zog sich im ersten Spiel unter Joachim Standfest achtbar aus der Affäre.

Die Jaissle-Assistenten Florens Koch und Alexander Hauser boten vor 5.874 Zuschauern eine im Schnitt nur 21,7 Jahre alte Elf auf. Lediglich fünf Salzburg-Starter aus der letzten Meisterschaftspartie 2022/23 erlebten den Anpfiff auf dem regennassen Altacher Rasen. Die Neuerwerbungen Alexander Schlager (Tor), Aleksa Terzic (links hinten), Ratkov und Rückkehrer Nene Dorgeles durften beginnen.

Lange Verletztenliste

Dies hat auch mit der aktuell langen Verletztenliste zu tun. Andreas Ulmer, Luka Sucic, Nicolas Capaldo, Fernando und auch Sekou Koita kurieren neben anderen derzeit Blessuren aus. Standfest ließ Sturm-Tank Atdhe Nuhiu vorerst auf der Bank. Noah Bischof wurde im Zentrum von Lukas Fadinger und Jan Jurcec flankiert. Der ÖFB-U21-Angreifer sollte glücklos bleiben.

Salzburg diktierte die erste Hälfte erwartungsgemäß, ließ aber Abstimmung und Präzision vermissen. Die erste wirkliche Chance fand Lucas Gourna-Douath nach 25 Minuten vor. Der Franzose setzte eine Kopfball-Verlängerung nach einem Eckball neben das Tor von Altachs neuem Goalie Dejan Stojanovic. Die Hausherren zeigten sich gut organisiert, machten mit großem Einsatz das Zentrum dicht und fanden sogar die erste Möglichkeit vor. Fadinger überraschte Schlager beinahe mit einem Abschluss ins kurze Eck (20.).

Salzburgs Klasse zeigte sich nach einer halben Stunde. Während Bischof aus bester Position knapp am Tor von Schlager vorbei zielte (32.), rutschte Ratkov zwei Minuten später jubelnd Richtung Eckfahne. Der auf den Flügel ausgewichene Karim Konate hatte mit seiner punktgenauen Flanke den Kopf des serbischen Neuzugangs gefunden (34.). Nicht spielerischen Glanz, sondern gnadenlose Effektivität durfte sich der Favorit zu diesem Zeitpunkt nachsagen lassen.

Die im Schnitt über fünf Jahre älteren Altacher hatten weiter ihre Momente. Bei einem frech angetragenen Fadinger-Freistoß war Schlager zur Stelle (38.). Beim nachfolgenden Eckball köpfelte Constantin Reiner über das Tor (39.). Rasch nach Wiederbeginn glückte den Gästen aber die Vorentscheidung.

Pavlovic köpfelte nach einem Eckball von Maurits Kjaergaard mit sehenswertem Luftstand ein (48.). In Sachen Lufthoheit waren die Salzburger an diesem Tag klar tonangebend. Danach wurden auch die Kombinationen flüssiger - und Altach wankte. Stojanovic bewahrte sein Team gegen Ratkov (50.) und Konate (75.) vor dem dritten Gegentreffer.

Standfest brachte mit Gustavo Santos und Nuhiu noch frische Offensivkräfte. Vor ÖFB-Teamgoalie Schlager sollte sich aber nicht mehr viel abspielen. Bei Salzburg feierte Mads Bidstrup sein Debüt. Der Däne wurde aus der Premier League geholt, um statt Neo-Leipziger Nicolas Seiwald das Mittelfeld zu ordnen. Die nun sieben Spiele gegen Altach ungeschlagenen Salzburger schaukelten die Partie ohne Probleme nach Hause. Der Meister bestreitet nächsten Sonntag den Heimauftakt gegen WSG Tirol (1:3 gegen Klagenfurt). Altach gastiert am Samstag bei Rapid (1:1 gegen LASK).

Freund auf Trainersuche

Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund hat in der laufenden Nachfolgesuche für den nach Saudi-Arabien gewechselten Jaissle erwartungsgemäß keine Namen kommentiert. Man habe "mit dem ein oder anderen" Kandidaten Gespräche geführt, sagte Freund vor dem Ligastart des Serienmeisters am Samstagabend in Altach bei Sky. "Je schneller, desto besser", solle der neue Trainer feststehen. "Aber noch wichtiger als der Zeitpunkt ist, dass es der Richtige ist."

Die Arbeit in Salzburg sei speziell, so Freund. "Wir haben einen eigenen Spielstil, eine eigene Ausrichtung. Es war immer unser Credo, dass der Trainer zum Verein passen sollte. Da haben wir in der Vergangenheit auch schon für Überraschungen gesorgt. Schauen wir, was jetzt am Ende rauskommt." Laut Medienberichten steht Gerhard Struber, der im Mai von den New York Red Bulls entlassen wurde, in der Pole Position. Den Trainer sucht Freund in Abstimmung mit Geschäftsführer Stephan Reiter und dem künftigen Sportdirektor Bernhard Seonbuchner.

Jaissle habe den Verein erst am Donnerstagabend mit seinem Angebot von Al-Ahly konfrontiert. "Ich fühle mich nicht im Stich gelassen", sagte Freund. "Der Matthias hat sich so entschieden. Der Zeitpunkt war nicht glücklich, war eine Herausforderung für uns alle." Der Verein sei immer größer als einzelne Personen. "Wir haben mit ihm eine erfolgreiche Zeit gehabt. Das bleibt stehen."

Auch Freund wird Salzburg verlassen. Er wird ab 1. September als Sportdirektor des FC Bayern München tätig sein. (APA, red, 29.7.2023)

Fußball-Bundesliga (1. Runde):

SCR Altach - Red Bull Salzburg 0:2 (0:1). Altach, Cashpoint-Arena, 5.874 Zuschauer, SR Altmann

Tore:

0:1 (34.) Ratkov

0:2 (48.) Pavlovic

Altach: Stojanovic - Reiner, Gugganig, Zwischenbrugger - Gebauer, Jäger, Bähre (62. Abdijanovic), Lukacevic - Jurcec (69. Nuhiu), Bischof (62. Santos), Fadinger

Salzburg: Schlager - Dedic, Solet, Pavlovic, Terzic - Gourna-Douath - Forson (62. Bidstrup), Nene (62. Gloukh), Kjaergaard (87. Kameri) - Konate, Ratkov (73. Simic)

Gelbe Karten: Bähre bzw. Pavlovic