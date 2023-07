Noch-Sportdirektor Christoph Freund will die drängende Trainerfrage bei Salzburg nicht alleine entscheiden. APA/FOTOKERSCHI/KERSCHBAUMMAYR

Altach - Christoph Freund wirkte nach dem standesgemäßen Auftakt ehrlich erleichtert. Das 2:0 des Serienmeisters in Altach bezeichnete der scheidende Sportchef nach turbulenten Stunden als einen "rundum gelungenen Abend". Dass die noch einmal verjüngte Truppe nach dem unrühmlichen Abgang von Trainer Matthias Jaissle ihre Aufgabe derart souverän erledigte, machte Freund sichtlich stolz. "Es war keine Selbstverständlichkeit, aber für mich auch keine Überraschung."

Der künftige Bayern-Sportchef strich die "Jetzt-erst-recht"-Mentalität hervor. Das serbische Duo Petar Ratkov und Strahinja Pavlovic ebnete mit Kopfballtoren den Weg zum siebenten Startsieg in Folge. Seit 31 Spielen sind die Salzburger nun ungeschlagen, der 33-Spiele-Rekord von Dezember 2012 bis November 2013 wackelt bereits akut. Für Stürmer-Neuzugang Ratkov freute sich Freund besonders, das Tor im ersten Ligaspiel erleichtere die Eingewöhnung für den 19-Jährigen ungemein. "Die Trainer sind sehr happy mit ihm, weil er von Anfang an versucht hat die Spielidee auch umzusetzen. Ein richtig cooler Bursch, der wird uns viel Freude machen", sagte Freund.

Das Werkl rennt

Dass das - auch wegen einiger verletzter Schlüsselspieler - umgebaute "Werkl" zunächst kaum Tormöglichkeiten produzierte, schien Freund nicht im geringsten zu stören. "Alle, die heute das erste Mal von Beginn weg dabei waren, haben es richtig gut gemacht." Neo-Goalie Alexander Schlager bekam Sonderlob spendiert. "Der Alex mit seiner Ausstrahlung, seiner Leidenschaft und seinem Führungsanspruch tut der Mannschaft richtig gut."

Die drängende Trainerfrage werde er "sicher nicht" alleine beantworten, unterstrich Freund. "Es ist eine ganz wichtige strategische Entscheidung für Salzburg und ich bin nur noch ein Monat da. Ich werde unterstützen, werde mich einbringen, wie ich es immer tue." Sein Nachfolger Bernhard Seonbuchner und Geschäftsführer Stephan Reiter müssten ein gutes Gefühl haben, so Freund. "Aber wir ticken da ähnlich und werden nicht so weit auseinander liegen."

Kein Zeitdruck

Zeitdruck will sich das Trio - zumindest öffentlich - keinen auferlegen. "Das Gute ist, dass wir keinen Quali-Druck haben", sagte Freund angesichts des Champions-League-Starts im September. "Das Schöne ist, dass wir richtig gut aufgestellt sind." Der Betreuerstab um die beiden aktuell federführenden Jaissle-Assistenten Florens Koch und Alexander Hauser "sei richtig stabil" aufgestellt, "da bricht die nächsten Tage nichts zusammen", sagte Freund. Der neue Trainer solle zwar zeitnah präsentiert werden. "Aber noch wichtiger als der Zeitpunkt ist, dass es der Richtige ist."

Den will Altach schon vor einigen Wochen in Joachim Standfest gefunden haben. Starke 30 Minuten reichten nicht, um den Abomeister ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Jede Niederlage sei eine Enttäuschung, hielt Standfest nach seinem Oberhaus-Debüt als Cheftrainer fest. "Aber wenn man das frei vom Ergebnis sieht, war es eine anständige Leistung. Wir haben gefightet, jeder im Stadion hat das gesehen." Es gehe um Bestätigung in den kommenden Wochen. "Wenn wir das als Standard etablieren können, dass wir so marschieren, so verteidigen, so miteinander angreifen, dann werden wir eine gute Saison erleben." Lukas Fadinger, einer der auffälligsten Altacher, musste eingestehen: "Wir haben ganz brav mitgespielt, aber dennoch stehen wir mit einem 0:2 da. Salzburg hat verdient gewonnen." (APA, red, 30.7.2023)

