Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) cruist in The Lincoln Law­yer wieder durch Los Angeles. Foto: Netflix

Fans von Krimiautor Michael Connelly haben’s gut. Sie werden nicht nur seit 1992 jährlich in Buchform mit gediegenen Mordfällen "versorgt": Seine Heldinnen und Helden sind auch regelmäßige Protagonisten auf den Flat-TV-Schirmen. Seit 2015 streamt sich Harry Bosch als cooler Mordermittler dies- und jenseits der Legalität durch die gleichnamige Serie Bosch und deren Sequel Bosch: Legacy. Und seit 2022 macht es ihm Mickey Haller in The Lincoln Law­yer gleich. Nicht ganz so cool, dafür aber wesentlich charmanter sorgt er als Strafverteidiger, dessen Hauptbüro ein Auto – richtig: ein Lincoln – ist, in Los Angeles für das, was er als Recht und Ordnung betrachtet.

Im "Connellyversum" sind diese Charaktere eng miteinander verbunden: Mickey ist der Halbbruder von Harry. Und der bearbeitet auf seine alten Tage mehrere Mordfälle mit der unkonventionellen Kommissarin Renee Ballard. Und auch sonst finden sich zahlreiche andere Personen in allen möglichen anderen Romanreihen Connellys wieder.

The Lincoln Lawyer | Season 2 Part 1 Official Trailer | Netflix

Netflix

So weit ist es bei den Streamingserien noch nicht. Vorerst verknallt sich Mickey Haller im ersten Teil der zweiten Staffel (Teil zwei ist ab 3. August verfügbar) in eine Starköchin, die allerdings einen Bauunternehmer um die Ecke gebracht haben könnte. Ob da der Blick des messerscharfen Anwalts getrübt ist? Das glauben zumindest seine beiden Ex-Ehefrauen. Von denen die eine nach wie vor für ihn arbeitet und die andere ihn als Staatsanwältin eigentlich vernichten sollte, aber ... Na ja, alles sehr kompliziert, wie denn sonst. Insgesamt sehenswert, dank super Drehbücher und Regie. Auch der Soundtrack ist schwer okay, wie es schon bei Bosch war. Nur anders. (Gianluca Wallisch, 31.7.2023)