Schenkt man Mark Zuckerberg Glauben, stehen die Chancen auf einen Schaukampf zwischen ihm und Elon Musk wohl eher schlecht. REUTERS

Es hätte offen gestanden durchaus unterhaltsam sein können, zwei der bekanntesten Tech-Milliardäre der Welt in einem Käfigkampf zu sehen. Dennoch: Die Betonung liegt momentan mehr denn je auf "hätte" – denn so wie es aussieht, wird der seit längerer Zeit über soziale Netzwerke angeheizte Schaukampf zwischen Mark Zuckerberg und Elon Musk mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nun doch nicht stattfinden.

Grund für diese Annahme ist eine exklusive Audioaufnahme, die Reuters zugespielt wurde. Darin ist eine überraschend zurückhaltendes Statement Zuckerbergs zu vernehmen, das er gegenüber Mitarbeitern von Meta bei einer Firmenversammlung äußerte. Er sei sich "nicht sicher, ob es zustande kommen wird", sagt der 39-jährige Unternehmer

Es war auch eine Bemerkung, die nur am Rande fiel. Denn eigentlich handelte es sich bei der Versammlung um eine Art Krisenmeeting zu Metas neulich eingeführten Twitter-Konkurrenten Threads. Zuckerberg muss zur Kenntnis nehmen, dass sich die Kurznachrichtenplattform nach einer kurzfristigen Explosion der Nutzerzahlen tendenziell wieder dem Boden der Realität nähert. Nachdem das an Instagram angeknüpfte Netzwerk wenige Tage nach seinem Start mehr als 100 Millionen Nutzer erreicht hatte, ist die Aktivität mittlerweile wieder massiv zurückgegangen.

Der spektakuläre Käfigkampf war als hochkarätige Veranstaltung in Las Vegas geplant: Seit einem Monat überlegen Zuckerberg und Musk hin und her, wann und wo das Event stattfinden sollte – zeitweise stand sogar das Kolosseum in Rom als Austragungsort zur Debatte. Zuckerberg schien von Anfang an sehr engagiert, und Musk gab schließlich nach, indem er auf Twitter bekannt gab, dass er bereit für einen Käfigkampf sei, wenn es Zuckerberg auch wäre. Er fügte scherzhaft hinzu, dass er einen besonderen Move namens "Walross" beherrsche – er bestehe darin, einfach auf dem Gegner zu liegen und nichts weiter zu tun.

Ernstes Training

Trotz des humorvollen Untertons schien Zuckerberg bislang bereit zu sein, die Herausforderung ernst zu nehmen, wie MMA-Legende und Trainer Alex Volkanovski bestätigte. Nicht nur das: Mark Zuckerberg hatte sich bereits vor der Herausforderung mit Kampfsport befasst und konnte auch schon Bewerbe bei einem Anfängerturnier in Brazilian Jiu-Jitsu gewinnen. Training hatte er unter anderem auch beim erfahrenen Kämpfer Dave Camarillo in Anspruch genommen.

Musk seinerseits schien sich ebenfalls auf den Kampf vorzubereiten, indem er ein Trainingsangebot vom UFC-Champion Georges St-Pierre annahm und mit dem Podcaster Lex Fridman sparrte. Trotz laufender Kontroversen um seine Twitter-Aktivitäten und Änderungen auf seiner Website betonte auch Dana White, Präsident der UFC, dass seine Organisation bereit sei, die Veranstaltung zu unterstützen.

So wie es nun aussieht, waren all diese Vorbereitungen zumindest im Hinblick auf so einen Showdown vergebens. Das dürfte Elons Mama zwar freuen, die sich für den Fall einer Teilnahme schon sehr um ihren Sohn sorgte. Da aber auch noch keine endgültige Entscheidung gefallen ist, dürfen Befürworterinnen und Befürworter eines Kampfes weiterhin darauf hoffen. (red, 30.7.2023)