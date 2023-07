19.40 REPORTAGE

Re: Der Ausverkauf von Lissabon – Altstadt ohne Einheimische Gutbetuchte Amerikanerinnen und Amerikaner sind angetan von Portugal. Allerdings schnellen dadurch Immobilienpreise in die Höhe, und viele Einheimische können sich das Leben im eigenen Land nicht mehr leisten. Bis 20.15, Arte

20.15 EMANZIPATIONSDRAMA

La belle saison – Eine Sommerliebe (F 2015, ­Catherine Corsini) Die 23-jährige Delphine (Izïa Higelin) zieht 1971 vom elterlichen Bauernhof nach Paris. In der Stadt entdeckt sie Frauenrechte und die Liebe zu Carole (Cécile de France). Zurück auf dem Bauernhof, erlebt das Paar einen glücklichen Sommer, bis die Beziehung entdeckt wird. Autobiografisch inspirierte Emanzipationsgeschichte der französischen Regisseurin Catherine Corsini (Die Affäre). Bis 21.50, One

20.15 SATIRE

Jojo Rabbit (USA 2019, Taika Waititi) Der zehnjährige Jojo Betzler (Roman Griffin ­Davis) ist begeisterter Nazi und hat niemand anderen als Adolf Hitler selbst als imaginären Freund. Taika Waititis doppelbödige NS-Satire ist zugleich eine Coming-of-Age- und Überlebensgeschichte, die Ressentiments wie beiläufig entlarvt. Bis 21.55, ORF 1

20.15 MANTEL UND DEGEN

Die schwarze Tulpe (La tulipe noire, F/I/E 1964, Christian-Jaque) Alain Delon in einer Doppelrolle als unterschiedliche Brüder, die am Vorabend der Französischen Revolution aus unterschiedlichen Gründen reiche Standesgenossen ausrauben. Nach Fanfan, der Husar ein weiteres Prachtexemplar eines von Christian-Jaque – sehr frei nach Victor Hugo – inszenierten Mantel-und-Degen-Films. Bis 22.05, Arte

20.15 RESTAURANT UND REVOLUTION

À la Carte! – Freiheit geht durch den Magen (Délicieux, F/B 2021, Eric Besnard) Der französische Kostümfilm erzählt, wie Gasthäuser zur Zeit der Französischen Revolution als Ort der Begegnung entstanden sein könnten. Appetitanregend! Bis 22.05, ARD

Wollen ihre Gäste kulinarisch verwöhnen: Isabelle Carré und Grégory Gadebois in "À la Carte!", ARD, 20.15 Uhr. Foto: ARD Degeto/Neue Visionen Filmver

21.05 MAGAZIN

Thema Paargeschichten – wie Schwierigkeiten überwunden werden. / Die Freiheit auf vier Rädern. / Wohnen im Alter – neue Projekte, die glücklich machen. Bis 22.00, ORF 2

21.30 REPORTAGEN

Alltagsgeschichten Zwei weitere Folgen der legendären Reihe von Elizabeth T. Spira und Kameramann Peter Kasperak, die Menschen begegnen, die sonst oft übersehen werden: zuerst Liebling – Ich bin im Prater aus dem Jahr 1993, dann ab 22.20 Am Bahnhof, diese Reportage entstand 1997 am West- und Südbahnhof in Wien. Bis 23.10, ORF 3

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Spezial: In brüchigen Zeiten – Die Salzburger Festspiele ORF-Kultur-Chef Martin Traxl begrüßt live aus dem Malersaal der Salzburger Festspiele unter anderem die neue Buhlschaft Valerie Pachner, Figaro Andre Schuen, Valery Tscheplanowa als Nathan der Weise, den chilenisch-US-amerikanischen Tenor Jonathan Tetelman, Galerist Thaddaeus Ropac und Intendant Markus Hinterhäuser. Bis 0.20, ORF 2