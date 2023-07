DER STANDARD startete bei einer der größten Veranstaltungen für Berglaufen in Österreich. Was es braucht, um Höhenmeter mit vielen anderen zu laufen

Auch DER STANDARD hat in Person von Melanie Raidl beim Großglockner Ultra Trail sein Ziel erreicht. Foto: Melanie Raidl

Nach einem ohrenbetäubenden Schuss geht es los. Hunderte Beine laufen nun vom Start in Kaprun Ortsmitte in Richtung Berge. Mit Stöcken in den Händen, dünn anliegenden Rucksäcken und bunt reflektierenden Sportbrillen versuchen die Läuferinnen und Läufer jetzt gleichmäßig zu atmen. Bald wird das nicht mehr so leicht sein. Auf 16 Kilometern wird 1000 Höhenmeter hinauf- und wieder hinabgelaufen. Eine ganz andere Herausforderung als bei einem Marathon auf der Straße. Es wird ein Berg bezwungen.

Der Großglockner Ultra Trail (GGUT) in Kaprun in Salzburg zählte knapp 1800 Leute, die laufend oder im Schnellschritt Berge erklimmen wollten. Auf 16, 37, 50, 85 oder 110 Kilometern eilten sie in verschiedenen Bewerben durch die Berge. Aber wer macht so etwas? Wandern wird von den meisten Menschen als schönes Hobby empfunden. Aber Berglaufen? Es ist immer noch ein Extremsport, der eher jenen zugeschrieben wird, die mutmaßlich masochistisch veranlagt sind. Eine Art übermenschlicher Sport. Dabei kommt Trailrunning – die Berge rauf- und runterlaufen – immer mehr im Breitensport an. Zählte der GGUT vor acht Jahren knapp 250 Läuferinnen und Läufer sind es nun fast 2000 aus 43 Nationen.

Start und Ziel befinden sich am Salzburger Platz in Kaprun. Foto: Melanie Raidl

Es ist nur ein Berg

Freitag 8.30 Uhr, das Zentrum Kapruns ist geschmückt mit einem blauen Start/Ziel-Tor und rege belebt mit nervösen Menschen in Laufmontur. Es wird mit Liegestütz aufgewärmt. Es wird kontrolliert, ob das verpflichtende Erste-Hilfe-Set im Laufrucksack steckt und die Laufstöcke aus Carbon auch stabil halten. Abbie aus New York steht bereit, sie ist professionelle Triathletin, macht die 15 Kilometer mit 1000 Höhenmetern "zum Spaß", um ihren Freund zu unterstützen. Dieser wollte extra wegen der 37 Kilometer anreisen. Katarina kommt aus der Gegend, kennt die Veranstaltung gut. Sie macht die 16 Kilometer als Training, für sie steht bald der Trans Alpine Run an. Sie läuft also quer durch die Alpen. Ein niederländisches Paar ist vor allem wanderbegeistert, sie laufen daheim viel im Wald. Sie wollten eine neue Herausforderung, deshalb nun ein Lauf mit Höhenmetern.

Nach dem Start um 9 Uhr rennt die Meute ganz still los. "It’s just a hill, get over it!" steht auf der Wade einer Läuferin geschrieben. Die Menschen sind gekleidet wie Bergsteiger, nur eben die Ferrari-Version. Alles, was sie tragen, sieht leicht und schnell aus. Nichts soll mehr als ein paar Gramm wiegen. Wenige Kilometer geht es auf Asphalt voran, bevor das erste bergauf führende Waldstück beginnt. Schon wollen die Ersten ihre Kräfte schonen. Sie beginnen mit Powerhiken, dem schnellen Wandern. So macht man das beim Trailrunning. Die allerwenigsten laufen den Bewerb konstant durch, vor allem auf längeren Distanzen wie 85 und 110 Kilometern. Bergauf wird gewandert, im Schnellschritt. Die Gruppe schnauft, vereinzelt lassen die Läuferinnen und Läufer bei Kurven andere vorbeiziehen. Manche sind eben schneller, andere haben die ersten paar Anstiege unterschätzt.

Höhenmeter sammeln

Eine Läuferin erzählt, für sie sei Berglaufen zur neuen Herausforderung geworden, als der Straßenlauf schon etwas langweilig wurde. Das Training sei doch noch einmal anders. Man muss viel wandern, egal wo, muss Höhenmetern sammeln, ob auf Hügeln in der Stadt oder selbst im Fitnessstudio auf dem Stepper. Es sei ein anderes Gefühl, als "einfach nur zu laufen".

Schon auf den ersten Bergaufstrecken im Wald ist bei vielen Powerhiken angesagt. Foto: Melanie Raidl

Nach fünf Kilometern wird der Berg für manche im 16-km-Bewerb zum Feind. Es folgen schwere Zeiten für die Oberschenkel, in Serpentinen geht es 1000 Höhenmeter hinauf bis zur nächsten Berghütte. Je höher es wird, desto langsamer werden die Schritte, desto mehr kommen jene voran, die sich mit Trailrunning-Stöcken aufwärts drücken. Es sieht so aus, als wären sie Wanderer, die es richtig eilig haben.

Während die Teilnehmenden auf dem Berg schnaufen, zeigt ein Blick hinter die Kulissen der Organisation: Wer eine Veranstaltung am Berg ausrichtet, muss flexibel bleiben. Hubert Resch, der Veranstalter des GGUT, hat eine Entscheidung getroffen: Der 110-km-Bewerb wird adaptiert. 30 Kilometer werden die Sportlerinnen und Sportler auf einem Radweg laufen müssen. Sicherheit geht vor, sagt Resch. In der Nacht soll es schwere Niederschläge geben, die im hochalpinen Gelände auf 2800 Metern gefährlich werden können. Die Strecke wird nur Stunden vor dem Bewerb umgebaut, die Markierungen werden verlegt. Insgesamt sind mehr als 400 Helfende bei der Veranstaltung: Bergrettung, Feuerwehr, Freiwillige.

"Der Anfang vor Jahren war sehr herausfordernd, weil wir alles selber machen mussten", sagt Resch, "die Strecke und Verpflegungsstationen mit Genehmigungen sind ein großer Kostenpunkt." Auch gibt es mittlerweile einen Livestream, vergangenes Jahr wurde der 500.000-mal geklickt. Es sind außerdem viele Gespräche mit Grundeigentümern nötig. Es braucht Verständnis für den Sport – von Hüttenbesitzern, Bäuerinnen und Bauern, vom Alpenverein und anderen, die sich um die Erhaltung der Infrastruktur kümmern und teils die Strecken präparieren.

Beim 16er Bewerb wird es indes schneller. Vorbei an der Verpflegungsstation packen sich die Läuferinnen und Läufer schnell noch Riegel und Energiegels ein, schnell wird in Wassermelonenstücke gebissen. Dann sind es nur noch 1000 Höhenmeter hinab. Jetzt fliegen die Sportelnden. Diejenigen, die gerade noch die Oberschenkel hinaufhoben, rennen in etwa doppelter Geschwindigkeit die Wanderwege hinab. Die erste Frau, Maria Purschke aus Deutschland kommt nach 1:31 Stunden ins Ziel, der erste Mann, der Australier Vlad Ixel, ist neun Minuten schneller.

Die kürzesten zwei Bewerbe sind vorbei, die ersten paar Hundert Läuferinnen und Läufer bewegen sich verschwitzt und teils verschmutzt durch den Zielbereich. Zwei Tiroler klatschen ab, sie haben den 37er in etwas mehr als vier Stunden hinter sich gebracht, inklusive Schneefeld auf 2600 Metern. Nur die Sportuhr sei leider eingegangen, und es sei teilweise sehr heiß gewesen, sagt einer.

Tortur als Chance

Für die Veranstaltung war es das zu diesem Zeitpunkt noch lange nicht. Für die, die 110 Kilometer laufen, geht es erst nachts los. Sie umrunden einmal den Großglockner und legen 6000 Höhenmeter zurück. Für viele ist das eine Chance, sich auch für den berühmten Bergmarathon auf dem höchsten Berg Europas, dem Mont Blanc, zu qualifizieren. Dort warten dann 170 Kilometer und 10.000 Höhenmeter. Weiter rauf geht also immer. (Melanie Raidl, 31.7.2023)