Unheiliges Trio in "They Cloned Tyrone" auf Netflix; ZDF distanziert sich von Böhmermann-Tweet zu CDU und AfD; Trump-Klage gegen CNN wegen angeblichen Hitler-Vergleichs zurückgewiesen

Hier kommen die Mediennews vom Wochenende:

Interview: Bibiana Beglau über Websatire "Freiheit" und rechtsextremistische Verschwörer - In der ZDF-Webserie planen Reichsbürger den Umsturz. Ihr Anführer ist der weinerliche Hans, den Beglau spielt

Hans (Bibiana Beglau, rechts) möchte in der ZDF-Webserie "Freiheit" einen neuen Staat gründen. Foto: ZDF, Jakob Berger

"They Cloned Tyrone" auf Netflix: Ein unheiliges Trio rettet sein Viertel - Die gewitzte Sci-Fi-Satire mischt Blaxploitation mit Sozialkritik. Jamie Foxx und Freunde bekommen es darin mit einer Verschwörung zu tun

Umgang mit der AfD: ZDF distanziert sich von Böhmermann-Tweet zur CDU - Mainzer Sender: "Der Tweet ist eine private Äußerung von Jan Böhmermann, die in keinem Zusammenhang mit einer Produktion des ZDF steht"

Florida: Richter weist Trump-Klage gegen CNN wegen angeblichen Hitler-Vergleichs zurück - Der Präsident wollte 475 Millionen Dollar, weil der Sender seine Wahlfälschungs-Vorwürfe aus "große Lüge" bezeichnete

Archäologie: Wie fundiert ist die Netflix-Doku über die Frühmenschen in der "Knochenhöhle"? - In "Cave of Bones" teilt der berühmte Anthropologe Lee Berger Behauptungen über die ausgestorbene Menschenart des Homo naledi. Die Fachwelt zeigt sich kritisch

Switchlist: "O Brother, Where Art Thou?", "Das fünfte Element", "Homo Faber", Spiras "Alltagsgeschichte: Niederhofstraße – Untermeidling" - TV-Hinweise für heute Abend.

