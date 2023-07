Den Grundstein für ihren Erfolg legte Demi Vollering bereits am Samstag, als sie am Tourmalet die Konkurrentinnen abschüttelte. AFP/JEFF PACHOUD

Pau - Die Niederländerin Demi Vollering hat bei der Tour de France ihre Landsfrau und Erzrivalin Annemiek van Vleuten entthront. Die Vorjahreszweite fixierte am Sonntag in Pau als Zweite im Zeitfahren ihren ersten Sieg bei einer der großen Landesrundfahrten. Die Entscheidung hatte die 26-Jährige bereits am Vortag am Col du Tourmalet herbeigeführt, als sie alle Konkurrentinnen um die im Herbst abtretende Van Vleuten klar abhängte.

Titelverteidigerin Van Vleuten ging nach Siegen bei der heurigen Vuelta und beim Giro als Vierte des Schlussklassements leer aus. Auch bei der anstehenden WM droht der 40-Jährigen Vorjahressiegerin in ihrer derzeitigen Verfassung ein Abschied ohne Glorie.

Das österreichische Topergebnis im Verlauf der acht Etappen gelang Christina Schweinberger als Fünfte am zweiten Tag. Im abschließenden Zeitfahren, das einen Triplesieg für das SD-Worx-Team von Vollering brachte, wurde sie 17. In der Gesamtwertung spielte die sprintstarke Tirolerin als 39. erwartungsgemäß keine Rolle. (APA, 30.7.2023)