Titelverteidiger Sturm Graz muss in Leobendorf ran, Rapid bei Union Gurten, Austria zu Gast bei St. Anna am Aigen und der LASK trifft auf Imst

Am 26., 27. und 28. September geht's im Cup wieder rund. APA/EXPA/DOMINIK ANGERER

Wien - Die Auslosung der zweiten Fußball-Cup-Runde hat eine brisante Paarung gebracht. Ex-ÖFB-Teamstürmer Stefan Maierhofer zog in der ORF-Sendung "Sport am Sonntag" das Duell Austria Salzburg vs. Red Bull Salzburg. Titelverteidiger Sturm Graz tritt in Leobendorf an, für Rapid geht es zu Union Gurten, die Wiener Austria reist zu St. Anna am Aigen und auf den LASK wartet ein Kräftemessen mit Imst. Durch die Topf-Einteilung waren Aufeinandertreffen von zwei Oberhaus-Klubs nicht möglich. (APA, 30.7.2023)

Spieltermine sind der 26./27./28 September.

Auslosung der zweiten Runde im Fußball-ÖFB-Cup:

(Spieltermine 26./27./28. September)

SV Austria Salzburg - Red Bull Salzburg

Union Gurten - Rapid

Leobendorf - Sturm Graz

Pinzgau - Altach

St. Anna am Aigen - Austria Wien

Draßburg - Blau-Weiß Linz

Imst - LASK

Marchfeld Donauauen - Austria Klagenfurt

SV Ried - WAC

DSV Leoben - WSG Tirol

FC Admira - TSV Hartberg

Vienna - Austria Lustenau

GAK - SV Stripfing

SKU Amstetten - FAC

Kapfenberger SV - SV Lafnitz

FC Dornbirn - SKN St. Pölten