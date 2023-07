Geschäftsführer Stephan Reiter und Noch-Sportdirektor Christoph Freund werden am Montag den neuen Trainer präsentieren. APA/BARBARA GINDL

Salzburg - Serienmeister Red Bull Salzburg wird am Montag (13.00 Uhr) im Rahmen einer Pressekonferenz seinen neuen Trainer präsentieren. Dies teilten die Bullen am Sonntagnachmittag mit, ohne Details zum künftigen Betreuer zu nennen. Der bisherige Coach Matthias Jaissle war am Freitag zum saudischen Klub Al-Ahli gewechselt.

Sportdirektor Christoph Freund hat in der laufenden Nachfolgesuche für Jaissle zuletzt erwartungsgemäß keine Namen kommentiert. Man habe "mit dem ein oder anderen" Kandidaten Gespräche geführt, sagte Freund am Samstagabend in Altach bei Sky. "Je schneller, desto besser", solle der neue Trainer feststehen. "Aber noch wichtiger als der Zeitpunkt ist, dass es der Richtige ist."

Die Arbeit in Salzburg sei speziell, so Freund. "Wir haben einen eigenen Spielstil, eine eigene Ausrichtung. Es war immer unser Credo, dass der Trainer zum Verein passen sollte. Da haben wir in der Vergangenheit auch schon für Überraschungen gesorgt. Schauen wir, was jetzt am Ende rauskommt." Laut Medienberichten steht Gerhard Struber, der im Mai von den New York Red Bulls entlassen wurde, in der Pole Position. Den neuen Trainer suchte Freund in Abstimmung mit Geschäftsführer Stephan Reiter und dem künftigen Sportdirektor Bernhard Seonbuchner.

Die Trainerfrage wollte er "sicher nicht" alleine beantworten, unterstrich Freund. "Es ist eine ganz wichtige strategische Entscheidung für Salzburg und ich bin nur noch ein Monat da." Sein Nachfolger Bernhard Seonbuchner und Geschäftsführer Stephan Reiter müssten ein gutes Gefühl haben, so Freund. "Aber wir ticken da ähnlich und werden nicht so weit auseinander liegen." (APA, red, 30.7.2023)