Die Polizeiserie mit Nathan Fillion hält sich ungebrochen in den Charts, das hat viele gute Gründe

John Nolan hatte für seine Familie das Studium aufgegeben und eine Baufirma gegründet. Jetzt, Mitte 40, ist er pleite, geschieden und hat gerade einen Banküberfall überlebt. Diese Trümmer seines Lebens bringen ihn an die Police Academy und zu neuem Lebenssinn. Er ist doppelt so alt wie die anderen Frischlinge in der einjährigen Probezeit, rockt aber die Abteilung beim Los Angeles Police Department (LAPD).

Sehnsuchtsort LAPD: Nathan Fillion und Lisseth Chavez als sympathisches Duo in 'The Rookie' ROOKIE BUREAU HOLDINGS LLC AND ABC SIGNATURE

Wie macht "The Rookie" das, jahrelang (vier Staffeln auf Netflix und Amazon, die fünfte nun auf Sky) in den Top Ten der Serien zu kleben, obwohl der Mix aus Lebensthemen, kleinen Lifehacks und schon oft gesehenen Verbrechensmustern weder ungewöhnlich noch erfrischend neu ist?

Erfolgsduo im Seriengeschäft

Showrunner Alexi Hawley macht das LAPD zum Sehnsuchtsort der Arbeit an einer besseren Welt. Protagonist John Nolan (Nathan Fillion) ist eine enorm sympathische Mischung aus Held und Antiheld, er hat, was man sich wünscht von einem Polizisten: er ist sympathisch, menschlich, auch unzulänglich, witzig, empfindsam, er ist getragen von seinem Anliegen und hat einen astreinen moralischen Kompass. Manchmal kann er damit sogar Verbrecher waffenfrei bekehren.

Trailer zu "The Rookie", Season 5

TV Promos

Das hat auch etwas Komödiantisches, das erleichtert, übertreibt es aber nicht. Selbiges war Hawley mit Fillion schon bei Castle (acht Staffeln, 2009 bis 2016) gelungen, wo ein Krimiautor mit leicht schrägem privatem Hintergrund als Berater das US-Polizeigeschäft reflektiert.

Den Lebenssinn finden

"The Rookie" erzählt vom Spielraum für die Weltverbesserung, von Selbstermächtigung gegen Widerstände, von "normalen" Lebens- und Leidensgeschichten, handelt viele Wendepunkte einer Midlife-Crisis ab, stellt relevante Fragen und gibt jedenfalls eine (offenbar für viele Menschen) zufriedenstellende Antwort: Lebenserfahrung zählt doch. (Karin Bauer, 2.8.2023)