Das erste Halbjahr brachte eine deutliche Reduktion der Migration nach Österreich. Kritiker sehen darin aber einen Beleg für illegale Praktiken an den Grenzen

Kommen weniger Menschen nach Europa, da an den Grenzen das Menschenrecht gebrochen wird? Darüber gehen die Meinungen auseinander. imago / Martin Bäuml Fotodesign

Wien – Wenn Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Karoline Preißer, Vizedirektorin des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA), am Montagvormittag bei einer Pressekonferenz die aktuellen Zahlen zu Asylanträgen und Außerlandesbringungen im ersten Halbjahr 2023 präsentieren, wird man im Innenministerium frohlocken. Mit 22.990 Anträgen in den ersten sechs Monaten des Jahres liegt man um 29 Prozent unter den Werten des Vergleichszeitraums 2022. Im Juni war der Rückgang mit einem Minus von 50 Prozent sogar noch deutlicher, wie Karner am Montag im Ö1-"Morgenjournal" bestätigte.

Allerdings: In einem Sendungsbeitrag davor berichtete Reporter Bernt Koschuh aus Ungarn über die Kooperation der österreichischen Exekutive mit den ungarischen Behörden. Die heimischen Polizisten seien dort Teil der "Operation Fox", in deren Zuge über 170.000 Migranten von Ungarn zurück nach Serbien gebracht worden seien, wie ein ungarischer Menschenrechtsaktivist behauptet. Darunter seien auch solche, die von österreichischen Beamten an die ungarischen Behörden übergeben wurden.

Und dieses Zurückbringen sei großteils menschenrechtswidrig erfolgt – die Menschen würden einfach durch Tore im Grenzzaun zu Serbien in den Balkanstaat verfrachtet, sagt der Menschenrechtler. Ein ungarischer Polizist kontert dagegen, die illegal eingereisten Personen würden an offiziellen Grenzübertrittsstellen den serbischen Behörden überstellt.

"Pushback" versus "Zurückweisung"

Innenminister Karner dementierte im Ö1-Interview, dass Beamte aus seinem Ressort an "illegalen Pushbacks" beteiligt seien, wie er es formulierte. Darunter verstehe er allerdings nur "gewaltsames Zurückdrängen über eine Grenze". Sollte es diesbezüglich Vorwürfe geben, müssten diese untersucht werden. Er geht allerdings davon aus, dass es sich um rechtskonforme Zurückweisungen handle, die auch zwischen Österreich und Ungarn beziehungsweise zwischen Deutschland und Österreich vonstattengehen würden.

Doch gibt es diesen Unterschied? Rechtlich gibt es dazu unterschiedliche Einschätzungen. Tatsächlich finden sich im Paragraf 41 des heimischen Fremdenpolizeigesetzes die Erläuterungen, wann ein Mensch an der Einreise gehindert werden kann oder im "Grenzkontrollbereich" (einem mehrere Kilometer tiefen Landstreifen nach der Grenze) in das Nachbarland zurückgewiesen werden darf. Der wichtigste Punkt: Zulässig ist eine derartige Zurückweisung, wenn die "Einreise nicht rechtmäßig ist", also zum Beispiel ein Drittstaatsangehöriger über kein Visum für den Schengenraum verfügt. Allerdings: "Über die Zulässigkeit der Einreise ist nach Befragen des Fremden auf Grund des von diesem glaubhaft gemachten oder sonst bekannten Sachverhaltes zu entscheiden", steht im dritten Absatz des Paragrafen.

In der Genfer Flüchtlingskonvention ist dagegen im Artikel 33 explizit ein Verbot der Ausweisung und der Zurückweisung festgehalten. Nur: Dieser Passus bezieht sich auf ein Verbot, einen Flüchtling in ein Land oder Gebiet auszuweisen, "in denen sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht sein würde".

Europarat kritisiert Praktiken an Grenzen

Der Begriff "Pushback" ist völkerrechtlich dagegen weniger gut verankert. Menschenrechtsgruppen verstehen darunter meistens die Vorgehensweise, wenn Einreisenden nach dem Grenzübertritt von den Sicherheitskräften nicht einmal die Chance auf einen Asylantrag eingeräumt wird, sondern sie ohne weiteres Aufhebens ins Nachbarland zurückgebracht werden. Das Anti-Folter-Komitee des Europarats prangerte in seinem heuer veröffentlichten Bericht für das Jahr 2022 zahlreiche "illegale Pushbacks" an den Grenzen der Europaratsmitglieder an.

Konkret heißt es aus dem Englischen übersetzt: "Illegale Pushbacks werden regelmäßig durchgeführt im Zusammenhang mit gewaltsamen Entfernungen und unter erbärmlichen Bedingungen an den Land- und Seegrenzen von mehreren Mitgliedsstaaten des Europarats." Derartige Handlungen seien "illegal und inakzeptabel", kritisierte der Europarat. (Michael Möseneder, 31.7.2023)