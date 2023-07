Mehr als 180 Flüge wurden in Peking gestrichen, in der Nacht auf Montag steckten Züge fest. Die höchste Alarmstufe bleibt aufrecht

Der Sturm Doksuri ist einer der stärksten der vergangenen Jahre in China. IMAGO/LIU TAO / Avalon

Peking – Wegen Starkregens und Überschwemmungen im Zuge von Taifun Doksuri sind in der chinesischen Hauptstadt Peking zehntausende Menschen aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht worden. Mehr als 31.000 Menschen seien von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen, berichteten staatliche Medien am Montag. Auf beiden Flughäfen in Peking wurden am Morgen mehr als 180 Flüge gestrichen, hunderte Flüge waren laut der Flugverfolgungs-App Flight Master verspätet.

Während teils Rekordmengen an Regen fielen, steckten Züge über Nacht fest. Bahnmitarbeiter versorgten Reisende mit Lebensmitteln und Trinkwasser. Zwar schwächte sich der Sturm ab, die Wetterbehörde hielt aber die höchste Alarmstufe für schwere Regenfälle aufrecht, da weitere Niederschläge und Überschwemmungen erwartet wurden.

Weiterer Taifun noch diese Woche erwartet

Laut den staatlichen Medien wurden in Peking keine größeren Schäden oder Opfer gemeldet. Südlich der Hauptstadt waren die Auswirkungen von Doksuri aber stärker zu spüren. In der Provinz Hebei wurde Medienberichten zufolge ein Lkw-Fahrer vermisst, nachdem in der Stadt Baoding am Sonntag zwei Lastwagen von einer zusammengebrochenen Brücke gestürzt waren. In der Stadt Shijiazhuang wurde ein Teil einer Güterbahnbrücke von einem angeschwollenen Fluss weggespült. Die starken Regenfälle setzten auch Teile der Provinz Shanxi unter Wasser. Bereits am Wochenende hatte der Taifun in der südlichen Provinz Fujian großflächige Überschwemmungen verursacht. Hunderttausende Menschen mussten deswegen ihre Häuser verlassen.

Doksuri ist einer der stärksten Stürme, die in den vergangenen Jahren über China hinweggefegt sind. Während sich der Sturm abschwächt, warnen Meteorologen vor dem nahenden Taifun Khanun, der noch in dieser Woche auf die chinesische Küste treffen soll. (APA, 31.7.2023)