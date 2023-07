Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation demonstrieren auf der Staatsbrücke in Salzburg. Letzte Generation

Salzburg – Klimaaktivistinnen und -aktivisten der Letzten Generation haben Montagfrüh den Verkehr in der Salzburger Innenstadt blockiert. Betroffen sind laut eigenen Angaben die Staatsbrücke und der Bereich des Nelböck-Viadukts. "Während Südeuropa brennt und in Kärnten der Hagel Ernten vernichtet, stellt sich die Letzte Generation dem fossilen Alltag in den Weg", kommentiert die Gruppe ihre Aktion auf Twitter.

Auch die Organisation "Omas gegen Rechts" hat sich dem Protest angeschlossen und ist mit Plakaten vor Ort. Gefordert werden einmal mehr der Stopp neuer Förderungen von Öl und Gas sowie ein Tempolimit von 100 km/h auf den Autobahnen. (red, 31.7.2023)