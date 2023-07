Österreichs größte Bank Erste Group hat im zweiten Quartal des heurigen Jahres mehr verdient als erwartet. Das Betriebsergebnis stieg auf 1,43 Milliarden Euro nach 1,06 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum, wie das neben dem Heimatmarkt in Osteuropa tätige Institut am Montag per Aussendung mitteilte. Unter dem Strich kletterte der Gewinn auf 896 Millionen Euro (im Vorjahr waren es 688 Millionen). Die Markterwartungen wurden damit übertroffen. Analysten hatten im Schnitt einen Nettogewinn von 746,7 Millionen Euro prognostiziert. Getrieben worden sei der Gewinn durch die positive Entwicklung des Handelsergebnisses und des Zinsüberschusses, hieß es. Das Kreditvolumen hat sich seit Jahresbeginn um 1,4 Prozent auf 205 Milliarden Euro erhöht. Dabei seien im Neugeschäft rund eine Milliarde Euro an "grünen Krediten" vergeben worden, hieß es in der Aussendung. Allerdings sei das Einlagen-Wachstum höher ausgefallen als die Kreditnachfrage. Die Risikokosten blieben auf einem niedrigen Niveau. Die Kostenquote (Cost-Income-Ratio/CIR) hat sich von 55,1 Prozent auf 47,9 Prozent verbessert.

Die Aktionärinnen und Aktionäre will das Geldhaus mit einer höheren Dividende und einem Aktienrückkauf beglücken: Für 2023 soll die Ausschüttung von 1,90 Euro auf 2,70 Euro je Aktie steigen, und es soll ein Volumen von bis zu 300 Millionen Euro an eigenen Aktien zurückgekauft werden. Für das gesamte Jahr rechnet die Bank mit einem Anstieg der Betriebserträge, bekräftigte sie den Ausblick. Das Kreditwachstum werde unverändert mit rund fünf Prozent erwartet. Der Zinsüberschuss soll 2023 um rund ein Fünftel steigen, der Provisionsüberschuss um rund fünf Prozent. Die Risikokosten sollen laut der Erste Group weiterhin auf einem niedrigen Niveau bleiben.

Wachstum in Osteuropa

Konzernchef Willibald Cernko sieht die Erste Group laut Aussendung von Montag Früh "stark aufgestellt". Die Kernmärkte dürften nach Ansicht der Bank heuer eine Rezession vermeiden und ein reales BIP-Wachstum erreichen. "Bereits im kommenden Jahr werden die Volkswirtschaften in CEE wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren", erklärte der Bankchef. Die Ergebnisse ermöglichten zudem "wichtige strategische Investitionen, um die Position der Erste Group als Innovations- und Marktführerin auszubauen", sagte auch Finanzchef Stefan Dörfler.

Auch mit der Kapitalisierung zeigte sich das Management zufrieden. Die harte Kernkapitalquote (CET1) stand zum Halbjahr bei 14,9 Prozent, nach 14,2 Prozent zum Jahresende 2022. (Reuters, APA, 31.7.2023)