Während im Burgenland fünf Bewerbungen auf eine Stelle kommen, kämpft etwa Vorarlberg mit einem eklatanten Mangel.

Wird es im nächsten Schuljahr genügend Lehrerinnen und Lehrer in Österreich geben? Diese Frage beschäftigt zur Halbzeit der Sommerferien nicht nur die Bildungsdirektionen des Landes, auch die Einschätzungen könnten nicht weiter auseinandergehen. Jemand, der bislang mit reichlich Optimismus gen Herbst blickt, ist Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP). Der APA sagte er am Montag, dass alle Stunden angeboten werden können. Doch kann sich das ausgehen?

Zum Ferienbeginn klang es in manchen Bundesländern noch nicht danach. In Oberösterreich hieß es etwa aus der Bildungsdirektion, dass im Umkreis von Wels und im Mühlviertel noch Lehrer gesucht würden. Vorarlberg teilte mit, dass mit damaligem Stand 161 Lehrkräfte den Schuldienst im Herbst antreten würden – im Vorjahr waren es zu diesem Zeitpunkt 215. "Wir sind noch mitten in der Zuteilung, aber im Großen und Ganzen sieht es gut aus", zog Polaschek am Montag Zwischenbilanz.

Zweifel an Prophezeiung

Zweifel an der Prophezeiung des Ministers hat Paul Kimberger. "Sein Optimismus in allen Ehren, aber ich habe meine Zweifel, dass das bis Schulanfang wirklich gelingt", sagt der oberste Lehrervertreter im STANDARD-Gespräch. Dabei gehe es nicht nur um die Frage, ob alle Klassen besetzt werden können, sondern auch, wie man das Wegbrechen von Lehrkräften verhindern kann. "Wir produzieren gerade weitere Ausfälle, weil an vielen Schulen die Belastungsgrenzen schon weit überschritten sind."

Denn bereits jetzt müsse an vielen Schulstandorten der Personalmangel kompensiert werden. Die Folge: eine massive Mehrbelastung für bestehende Lehrkräfte. "Die Situation ist weit ärger, als es im Blick der Öffentlichkeit scheint", so der Gewerkschafter, der erneut ein Bündel an Maßnahmen fordert, um den Beruf wieder zu attraktivieren. Denn: "Die Spitze des Personalmangels werden wir erst 2027 sehen."

Vorarlberg wirbt mit Prämie

Was feststeht: Manche Bundesländer sind im Großen und Ganzen bislang vom Personalmangel verschont geblieben. In Kärnten etwa zeigte man sich mit Blick auf Herbst optimistisch, auch im Burgenland kommen durchschnittlich fünf Bewerbungen auf eine Stelle, heißt es aus der dortigen Bildungsdirektion. Vorarlberg kann hingegen von solchen Verhältnissen nur träumen. Zu nah ist die Schweiz, die mit weit besseren Gehältern lockt.

Das ist auch der Grund, warum das westlichste Bundesland nun in die Offensive geht – mit einer großen Werbekampagne. Auf Twitter machte am Montag ein Foto eines im Burgenland abgelichteten großen Werbesujets des Landes Vorarlberg die Runde, mit dem man Lehrkräfte in den Westen locken will. "Unterrichten in Vorarlberg und 6.500 Euro Prämie sichern", heißt es da am Straßenrand. Neu sei diese Aktion nicht, sagt die Vorarlberger Bildungsdirektion auf STANDARD-Nachfrage, aber man sei nun mit großen Plakaten "ein bisschen prominenter vertreten".

Gerangel um Lehrerinnen?

Dem zugrunde liege der "sehr hohe Bedarf" in Vorarlberg. Daher wolle man mit dem Bonus in die Offensive gehen. Mit 180 Euro pro Monat über einen Zeitraum von zwei Jahren will man die Neo-Vorarlberger auch mit Blick auf die Lebenshaltungskosten unterstützen. Doch wie gut kommt das Abwerben von Lehrerinnen an? Hier hält die Bildungsdirektion fest, dass sie nur in jenen Bundesländern werbe, die keinen Lehrermangel hätten und wo nicht alle Bewerber einen Platz fänden.

Der Bildungsdirektion Burgenland ist das Plakat bislang nicht geläufig. Einen Groll auf das Ländle mit seinem Prämienprogramm hat man hier nicht. Viel eher zeigt man Verständnis. "Vorarlberg ist wirklich in einer Situation, die kritisch ist." Zwar könnten es auch im Burgenland noch mehr Bewerberinnen und Bewerber im Mittelschulbereich sein, aber grundsätzlich sei die Situation im Burgenland "stabil".

Woran sich die durch den Lehrermangel geplagten Bundesländer nun noch festklammern: ein weiteres Bewerbungsfenster Ende August, in dem sich Kurzentschlossene vor Schulbeginn noch melden können. (Elisa Tomaselli, 31.7.2023)