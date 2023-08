Hobby-Horsing, das ist wie Reiten, nur mit Steckenpferden. In Finnland gibt es dafür Meisterschaften. Zu Besuch beim ersten Verein Österreichs in Wien

Rada (r.) und Paola (l.) treffen einander regelmäßig zum Hobby-Horsing. Helena Manhartsberger

Paola reitet in rhythmischen Bewegungen über die Wiese. Im Schritt, im Trab, im Galopp. Sie nimmt eine selbst aufgebaute Hürde aus Kunststoff locker, auch ein Baumstumpf ist kein Hindernis. Paolas Pferd wiegt aber nicht eine halbe Tonne, und es schnaubt auch nicht. Es heißt Nemo, ist braun, aus Holz und Stoff und federleicht. "Wir treffen uns regelmäßig zum Training, machen auch Ausritte. Zuletzt waren wir am Steinhof", sagt Paola.

Ihre Pferde Nemo und Rocky kommen vor allem beim Springreiten zum Einsatz. Helena Manhartsberger

Die zehnjährige gebürtige Kolumbianerin betreibt seit zwei Jahren Hobby-Horsing. Das ist wie Reiten, nur mit Steckenpferden. In Finnland gibt es dafür eigene Vereine und Meisterschaften. Schauplatz Auer-Welsbach-Park gegenüber des Schlossparks Schönbrunn in Wien: Auch ich darf mir ein Pferd ("Blue") ausborgen – und bin unsicher. Mit welcher Hand muss ich die Zügel halten, mit welcher den Stock?

Beim Hobby-Horsing geht es darum, die Bewegungen des Reiters und des Pferdes mit dem eigenen Körper nachzuahmen. Es ist Tanz, es ist Gymnastik, es ist Leichtathletik. Und es bringt einen gehörig ins Schwitzen. Man braucht Kraft, Ausdauer und Körperkontrolle, kann Geschicklichkeit beweisen.

Wobei man Steckenpferd nicht sagen darf. "Steckenpferde sind für kleine Kinder. Es heißt einfach Hobby-Horsing", sagt Nicole Suppin. Die 49-jährige Wienerin hat gemeinsam mit ihrer Tochter Clara vor vier Jahren den 1. Österreichischen Hobbyhorse Sportclub gegründet. Der zählt mittlerweile mehr als hundert Mitglieder, organisiert Trainings und Wettbewerbe, vernetzt sich mit anderen Hobby-Horsing-Communitys. "Es ist ein Randsport, man braucht Mut, um ihn zu machen, weil man von manchen Menschen belächelt wird. Aber man lernt, da drüberzustehen." Suppin erzählt aus der Vergangenheit von Kindern, die beim Spazierengehen, sobald man in ihre Nähe kam, das Pferd versteckt haben. "Hobby-Horsing hilft dabei, das eigene Selbstbewusstsein zu stärken."

Das Pferd ist mehr als nur ein Sportgerät, jedes hat einen eigenen Charakter. Rada zeigt mir ihr Pferd, es heißt Rocky. Mit der rechten Hand halte ich einen Zügel und die Holzstange gemeinsam. Wie so viele Hobby-Horser hat sich die Elfjährige ihr Pferd selbst gebastelt. Um die 40 Euro kostet das Material, das ist billiger, als es fertig zu kaufen. Das Pferd wird mit der Hand genäht, dafür braucht man laut Suppin mindestens acht Stunden, mit Zaumzeug bis zu zwölf. Viele Kinder bauen sich auch ihren eigenen Stall daheim. "Das kann eine Wandhalterung sein, wie sie für Besenstiele verwendet wird, oder Paletten", sagt Suppin. Für die Hindernisse ist auch schon mal ein Christbaumkreuz aus Holz verwendet worden. "Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt."

Hobby Horsing, das ist Tanz, Gymnastik, Leichtathletik. Helena Manhartsberger

Nicht nur dank Zeichentrickserien wie Spirit, Yakari oder Bibi Blocksberg können die Kinder ihre Pferdephase ausleben, sondern auch mit Hobby-Horsing. "Der Traum vom eigenen Pferd kann gelebt werden, auch wenn man sich ein echtes nicht leisten kann", sagt Suppin. "Viele Kinder machen auch beides, haben eine Reitbeteiligung in einem Stall und betreiben Hobby-Horsing."

Gegen eine kleine Gebühr bekommen die Kinder im ersten Hobby-Horsing-Verein Österreichs ein T-Shirt und einen Ausweis, mit dem Geld wird Trainingsmaterial gekauft. Die Kinder organisieren sich selbst, bilden sich mit Youtube-Videos weiter, veranstalten Turniere mit Dressur- und Springreitbewerben. Mittlerweile existieren Hobby-Horsing-Initiativen in mehreren Bundesländern, auch in Deutschland gibt es Vereine.

Das mittelenglische Wort "hobi" bezeichnet ein kleines Pferd, und daraus entstand "Hobby" – im Englischen das verkürzte Wort für Steckenpferd. Bereits im antiken Griechenland sollen Steckenpferde der Unterhaltung gedient haben. In der Schweiz kamen sie sie schon vor knapp 70 Jahren zum Einsatz: Während einer grassierenden Pferdegrippe 1965 war es in Zürich schwierig, lebende Tiere für Festumzüge aufzutreiben, weshalb etwa die traditionelle Zunft der Schneider auf Steckenpferde auswich.

Dass Hobby-Horsing weltweit immer populärer wird, liegt auch an der Regisseurin Selma Vilhunen. Die Finnin brachte 2017 die Dokumentation Hobbyhorse Revolution heraus und wurde dafür auf Filmfestivals in ihrer Heimat, in den USA und in der Schweiz gefeiert. Vilhunen porträtierte eine Gruppe von Mädchen und strich heraus, worum es bei Hobby-Horsing geht. Nämlich nicht nur um Reiten, sondern auch um eine einzigartige Community, in der Werte wie Respekt und Freundschaft große Bedeutung haben und wo man füreinander einsteht. In der Schlussszene des Films reitet eine Gruppe von Teenagern durch die Innenstadt von Helsinki und ruft immer wieder laut: "Respekt für Steckenpferde!". Dass Hobby-Horsing aber nicht nur Kindersport ist, zeigt ein andere Finnin namens Ada Filppa. Die 22-jährige angehende Physiotherapeutin hat 20.000 Follower auf Instagram, postet fast täglich Bilder und Videos von Steckenpferden, macht Konditions- und Krafttraining und bestreitet Wettkämpfe. Filppa besitzt fast ein Dutzend Steckenpferde und sagt: "Für mich sind Steckenpferde Sportgeräte und Kunstobjekte."

Ich darf Hürdenspringen auf Blue. Helena Manhartsberger

Veronika Suppins Tochter Clara träumte bei der Gründung des 1. Österreichischen Hobbyhorse Sportclubs davon, dass der Sport eines Tages olympisch wird. Den Weitsprung-Rekord hält eine Finnin namens Marie Karkkainen: 1,41 Meter. Finnland ist bekannt dafür, besondere Sportarten zu erfinden. Dazu gehören unter anderem Stiefelweitwurf, Moorfußball und Frauentragen. Die zehnten finnischen Hobby-Horsing-Meisterschaften brachten vor einem Monat mehr als 1500 Teilnehmer zusammen, Medaillen wurden im Springreiten, Hochspringen, Westernreiten, in der Dressur und der Kür vergeben. Das erste große Hobby-Horsing-Turnier in Deutschland fand vor wenigen Tagen im Rahmen der Bexter Hof Open, eines traditionellen Reitturniers im nordrhein-westfälischen Herford, statt. Mit Hobby-Horsing kann man sich an den Reitsport herantasten, Pferdepflege, Gangarten, Hufschlagfiguren oder Bahnregeln lernen.

Die zehnjährige Paola hat bereits Mini-Turniere organisiert und ist in einer klubeigenen Chatgruppe aktiv. Im Auer-Welsbach-Park hat sie gemeinsam mit Rada eine Hürde aufgebaut. Ein Antritt im Rechtsgalopp, nicht schnell, aber ich schaffe es, sie mit Blue zu überwinden. Die Mädchen geben mir Tipps, wie ich meine Beine eleganter auf die Seite ziehe. Paola lacht, sie denkt bereits an neue Choreografien. "Ich habe jeden Tag Ideen." (Florian Vetter, 8.8.2023)