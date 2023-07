Wien - Die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) schreibt ein neues UKW-Radioversorgungsgebiet in der Bundeshauptstadt aus, wie am Montag in einer Aussendung bekannt gegeben wurde. Anträge auf Erteilung einer Sendelizenz für das Versorgungsgebiet "Wien 11 (KW Simmering) 100,3 MHz“ können demnach bis zum 4. Oktober 2023, 13.00 Uhr, gestellt werden.

Bislang wurde auf der Frequenz 100,3 MHz in Wien noch kein UKW-Radioprogramm gesendet. Ein Marktteilnehmer hat die Verwendung der Frequenz bei der KommAustria beantragt. Das Frequenzmanagement des Fachbereichs Medien der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR Medien) prüfte die technische Eignung der Frequenz und übernahm für die KommAustria die rundfunktechnische Koordination mit den betroffenen Nachbarn Ungarn, Tschechien und der Slowakei.

Da die Frequenz 100,3 MHz im nahegelegenen Bratislava in Verwendung ist, war eine Versuchsabstrahlung erforderlich, die jedoch die Verwendbarkeit auch in Wien bei Einhaltung bestimmter, technischer Voraussetzungen ergab. So könne künftig auf 100,3 MHz in Wien ein Radioprogramm mit einer Sendeleistung von 1 kW ausgestrahlt werden, heißt es weiter. Die Signale, die vom Kraftwerk Simmering im 11. Wiener Gemeindebezirk kommen werden, könnten dann technisch rund 1,4 Millionen Menschen in der Bundeshauptstadt erreichen. (red, 31.7.2023)