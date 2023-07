Neue Farben für Marcel Sabitzer. IMAGO/Andre Thieser/TEAM2sportph

Borussia Dortmund hat auch den zweiten Test auf seiner US-Tour gewonnen. Beim Debüt von Neuzugang Marcel Sabitzer gewann der BVB am Sonntagabend vor 50.857 Zuschauern in Las Vegas gegen Manchester United mit 3:2 (2:1). Bereits am vergangenen Donnerstag hatte der BVB den San Diego Loyal 6:0 (2:0) geschlagen.

Manchester, das mit dem Ex-Dortmunder Jadon Sancho in der Startaufstellung begann, ging durch Diogo Dalot (24.) in Führung. Kurz vor der Pause erzielte Donyell Malen (43.) den Ausgleich, 70 Sekunden später traf der niederländische Stürmer nach Vorarbeit von Sabitzer zum 2:1 (44.). Im zweiten Durchgang brachte Antony (52.) United zurück in die Partie, ehe der eingewechselte Youssoufa Moukoko (71.) den Dortmunder Siegestreffer erzielte.

BVB-Coach Edin Terzic betonte: "Es war ein sehr intensives Spiel mit vielen Torchancen auf beiden Seiten. Wir haben es geschafft, viele Dinge umzusetzen, die wir uns vorgenommen haben. Wir haben viele Bälle im Pressing und Gegenpressing erobern können und uns so Torchancen erspielt. Es war ein guter und wichtiger Test für uns." Am Mittwoch bestreitet die Mannschaft ihren letzten Test in den USA. In Chicago trifft der BVB auf den FC Chelsea. (sid, red, 31.7.2023)