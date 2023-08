Vor rund 40.000 Jahren starben die Neandertaler aus, ihr genetisches Erbe lebt aber bis heute weiter. Zwischen ein und vier Prozent der DNA heutiger Menschen aus Europa und Asien stammen von Homo neanderthalensis. Wie es dazu kam, steht außer Zweifel: Unsere Vorfahren paarten sich gelegentlich mit Neandertalern. Das gilt übrigens auch für die erst 2010 entdeckten, ebenfalls nahe mit den Neandertalern und modernen Menschen verwandten Denisova-Menschen. Auch sie zeugten Nachwuchs sowohl mit Neandertalern als auch mit modernen Menschen. Teile ihres Erbguts finden sich ebenfalls noch heute in menschlichen Populationen.

Wie einflussreich unsere ausgestorbenen Verwandten für uns waren, enthüllen genetische Analysen. Ein Forschungsteam hatte nun eine neue Idee, wie sich das Erbe der Neandertaler und Denisova-Menschen vielleicht nutzen ließe.

Dieser prähistorische Genfluss blieb nicht folgenlos. Ein Denisova-Gen namens Epas 1 zum Beispiel dürfte Tibeterinnen und Tibetern dabei helfen, in großen Höhen besser zurechtzukommen. Einige Genvarianten aus dem Neandertaler-Erben stehen wiederum im Verdacht, bei der Immunabwehr mancher Menschen mitzumischen, aber auch beim Fettabbau, bei Depressionen und sogar beim Risiko für schwere Covid-19-Verläufe eine Rolle zu spielen. Manche Menschen dürften sogar ihre Nasenform und Haarfarbe den Neandertalern verdanken.

Uralte Moleküle

Solche Folgen frühmenschlicher Techtelmechtel beschäftigen César de la Fuente und sein Team von der University of Pennsylvania in Philadelphia zwar nicht. Die Forschenden hatten aber eine andere Idee, wie unsere ausgestorbenen Verwandten für unsere heutige Gesundheit von Bedeutung sein könnten: Sie suchten in paläogenetischen Daten nach uralten Molekülen, die eine antibiotische Wirkung haben könnten. Die Hoffnung dabei ist, mögliche Kandidaten für neue Wirkstoffe zu finden, die in Zeiten wachsender Antibiotikaresistenzen gegen krankmachende Bakterien eingesetzt werden könnten.

Für ihre Studie im Fachblatt "Cell Host & Microbe" konzentrierten sich die Forschenden auf sogenannte Peptide. Diese aus Aminosäuren aufgebauten Moleküle sind kleinere Vorläufer von Proteinen mit vielen physiologischen Funktionen. Besonders antibiotisch wirksame Peptide, die bisher noch nicht medizinisch eingesetzt wurden, sind für die Wissenschaft interessant. Denn seit Jahrzehnten bahnt sich eine Antibiotika-Krise an: Trotz der rasanten Zunahme von resistenten Erregern kamen in den vergangenen drei Jahrzehnten kaum neue Antibiotika auf den Markt. Das hat nicht zuletzt wirtschaftliche Gründe, viele Pharmakonzerne zogen sich aus der teuren Entwicklung neuer Wirkstoffe zurück und setzten stattdessen auf andere, profitablere Medikamente.

Forscherinnen und Forscher suchen indes in zahlreichen Organismen nach Peptiden, die für die medizinische Nutzung interessant sein könnten – in exotischen Kröten ebenso wie in Bakterien selbst. Aber was ist mit ausgestorbenen Spezies, könnten sie nicht eine bisher völlig unerschlossene Ressource für antibiotische Wirkstoffe sein? Dieser Frage gingen de la Fuente und sein Team in ihrer aktuellen Studie nach. "Unsere Idee ist, Moleküle aus der Vergangenheit zurückzuholen, um Probleme der Gegenwart zu lösen", sagte de la Fuente zu "Nature News".

Denisovaner-Peptid im Test

Für ihre Arbeit nutzten die Forschenden Machine Learning. Ein Algorithmus wurde darauf trainiert, Peptide in menschlichen Proteinsequenzen zu erkennen. Damit wurden Proteinsequenzen von modernen Menschen, Neandertalern und Denisova-Menschen durchsucht, die bereits in anderen Studien veröffentlicht worden waren. Aus den Eigenschaften bereits bekannter antimikrobieller Peptide fertigten sie eine Art Profil für potenziell interessante Moleküle an. Am Ende wählten de la Fuente und Kollegen sechs Peptide aus: Vier stammten von Homo sapiens, jeweils eines von Neandertalern und Denisovanern. Die Wirkung dieser Peptide testeten sie an Acinetobacter baumannii, einem Bakterium, das sich als berüchtigter Krankenhauskeim einen Namen gemacht hat.

In Versuchen mit Mäusen zeigte sich, dass alle sechs Peptide prinzipiell gegen den Erreger wirksam waren. Bei infiziertem Muskelgewebe konnte das Wachstum zwar gestoppt werden, abgetötet wurde das Bakterium jedoch nicht. Bei Hautinfektionen gelang dies zwar, allerdings nur mit ausgesprochen hohen Dosen des Wirkstoffs. Für eine Anwendung am Menschen dürften sich die Moleküle in dieser Form also nicht eignen. Dennoch beurteilten Fachleute die Vorgehensweise des Forschungsteams als vielversprechend: Die Suche nach den Peptiden mittels künstlicher Intelligenz hatte wenige Wochen gedauert, mit bisherigen Methoden vergehen oft Jahre, bis ein neuer Wirkstoff identifiziert werden kann.

"Auch wenn der Algorithmus, den wir verwendet haben, keine großartigen Moleküle hervorgebracht hat, denke ich, dass das Konzept und der Rahmen einen völlig neuen Weg für die Entdeckung von Medikamenten darstellen", sagt de la Fuente. Vielleicht gewinnt das Erbe unserer ausgestorbenen Verwandten also in Zukunft noch mehr an Bedeutung. (David Rennert, 7.8.2023)