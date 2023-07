Ab Dienstag können alle gültigen VOR-Tickets in der Westbahn genutzt werden

Die Westbahn startet am Westbahnhof in Wien. APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Die Westbahn wird ab August Teil des Verkehrsverbunds Ostregion (VOR). Vor allem Pendlerinnen und Pendler würden davon profitieren, da alle gültigen VOR-Tickets auch in der Westbahn genutzt werden können, hieß es am Montag in einer Mitteilung des VOR.

Das VOR-Angebot wird damit laut VOR um rund 21.000 Zugfahrten pro Jahr erweitert. Die Westbahn startet am Westbahnhof, hält in St. Pölten und Amstetten und fährt weiter bis Salzburg sowie nach Innsbruck und München. (APA, 31.7.2023)