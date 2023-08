In fast allen europäischen Metropolen hat sich bereits zu Ostern 2023 abgezeichnet, dass die Hotelpreise deutlich stärker als um die Inflationsrate gestiegen sind. Negativer Spitzenreiter war in diesem Fall Barcelona, wo ein Hotelzimmer bei sechs Prozent Inflation im Durchschnitt um 33 Prozent mehr kostete als im Vorjahr. Nur wenige Gegenbeispiele wie Budapest brechen mit dem Trend. In Ungarn lag die Inflation zu Ostern bei rund 25 Prozent, die Hotelpreise stiegen aber nur um 20 Prozent, wie die Tourismusberater von Mabrian ausgerechnet haben. Dies vor Augen, sind in diesem Sommer Ferienwohnungen – allen voran Airbnbs – in europäischen Städten preislich wieder interessanter geworden.

In Istanbul ist der Preisunterschied zwischen Airbnb und Hotelzimmer aktuell am größten. IMAGO/Panthermedia

Finanzexperten des britischen Portals Moneyzine haben dazu einen umfangreichen Preisvergleich in 35 Städten angestrengt. Das Ergebnis: In einigen Städten kosten Airbnbs derzeit nur die Hälfte von einem Hotelzimmer. Am eklatantesten ist der Unterschied aktuell in Istanbul, wo der Durchschnittpreis für ein Airbnb um fast 62 Prozent niedriger liegt als für ein Hotelzimmer. Allerdings ist das allgemeine Preisniveau in der größten türkischen Stadt niedrig. In Athen, wo ein Hotelzimmer durchschnittlich 123 Euro kostet, und in Lissabon (durchschnittlicher Hotelzimmerpreis 188 Euro) kosten Airbnbs aber immer noch nur die Hälfte.

Lissabons Hotels sind teuer geworden. Airbnbs sind für Ausländer vergleichsweise günstig, was sich aber dennoch negativ auf die Mietpreise für Einheimische auswirkt. APA/AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA

Teures Island und Irland

Besonders lohnend sind die aktuell niedrigeren Preise für Airbnbs freilich in Städten, wo das Preisniveau ohnehin hoch ist. So kostet eine Ferienwohnung in Paris aktuell im Schnitt nur 117 Eur, für ein Hotelzimmer bezahlt man 216 Euro. Das macht auch noch einen Unterschied von fast 46 Prozent aus. Am teuersten sind Hotelzimmer derzeit in Reykjavik (252 Euro) und in Dublin (236 Euro). In Island sind Airbnbs in diesem Sommer um 26 Prozent günstiger im Vergleich zu Hotelzimmern, in Irland erspart man sich fast 30 Prozent.

In Dubrovnik und allgemein in Kroatien ist der Urlaub heuer teuer. Ferienwohnungen sind preislich attraktiver. IMAGO/Pixsell

Durchschnittlicher Preisunterschied eines Airbnb im Vergleich zum Hotelzimmer

Daneben gibt es interessante Ausreißer. So sind in Oslo und in Tirana Airbnbs aktuell sogar teurer als Hotelzimmer. In Norwegen um satte neun Prozent, in Albanien zahlt man für eine Ferienwohnung über Airbnb aber durchschnittlich nur um 50 Cent mehr als fürs Hotelzimmer (48 Euro). In Amsterdam ist die Ersparnis nur mehr gering. Ins Hotel zu gehen kostet dort nur mehr um knapp neun Prozent mehr. Auch wenn hier hauptsächlich Haupt- und Großstädte analysiert worden sind, die nur für einen Teil der Urlauber als Sommerreiseziel infrage kommen, lohnt der zweite Blick in das Ranking von Moneyzine. So ist Kroatien unter heimischen Urlaubern heuer wieder extrem gefragt und daher sehr teuer. Doch auch in Dubrovnik kostet ein Airbnb aktuell deutlich weniger. Mit Preisen um die 98 Euro im Vergleich zum Hotelzimmer um 168 Euro beträgt der Unterschied immerhin noch 42 Prozent. (saum, 1.8.2023)