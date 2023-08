Der Verein Open Science hat im Gastblog ein Quiz rund um Crispr zusammengestellt.

Die Genschere Crispr/Cas9 stellt eine neue Methode zur Genomeditierung dar und wird als Revolution der Gentechnik gefeiert. Mit ihr kann DNA einfach, schnell und vor allem genau an einer bestimmten Stelle verändert werden, und das in nahezu allen lebenden Zellen und Organismen. Das neue Präzisionswerkzeug ermöglicht es, DNA gezielt im Genom zu entfernen oder einzufügen. Crispr/Cas wird mittlerweile standardmäßig in Forschung und Entwicklung eingesetzt und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass diese beschleunigt wurden. Vor allem bei der Heilung von Krankheiten und der Züchtung von Pflanzen, die beispielsweise der Klimakrise trotzen sollen, wird große Hoffnung in Crispr/Cas gesetzt. Bei der Anwendung dieser Methode gibt es allerdings auch ethische Fragen, die im Zusammenhang mit möglichen Anwendungen diskutiert werden.

Wie gut kennen Sie sich mit der Genschere Crispr/Cas9 aus? Testen Sie Ihr Wissen zur Methode selbst, den rechtlichen Aspekten und den Diskussionen rund um die Anwendung dieser neuen Technologie.

(Open Science, 1.8.2023)