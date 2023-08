An beruflichen Weggabelungen mehr über seine Stärken und Schwächen zu wissen kann hilfreich sein. Die Potenzialanalyse bietet sich dafür an – ein Selbstversuch

Mit einer Potenzialanalyse sollen die persönlichen Stärken erkannt werden. Getty Images/iStockphoto

Wo liegen meine Stärken, welche Tätigkeiten machen mir Spaß, wie will ich später einmal arbeiten? Diese Fragen stellen sich Jugendliche, wenn Entscheidungen über den weiteren (Aus-)Bildungsweg anstehen. Eine Potenzialanalyse kann dabei eine Entscheidungshilfe sein. Seit diesem Jahr bietet die Berufsinformation der Wiener Wirtschaft (Biwi) diese Möglichkeit nicht nur für junge Menschen – sondern für alle Altersgruppen an. Denn Karrierewege sind heute nicht mehr so durchgängig, wie sie noch vor 40 Jahren waren. Oft ändern sich aber auch die äußeren Umstände, und eine berufliche Neuorientierung ist erforderlich. "Gerade an Weggabelungen kann eine Potenzialanalyse sehr hilfreich sein", sagt die Psychologin Marion Blaimauer. Sie ist am Biwi für den Bereich Potenzialanalyse verantwortlich.

In der dreistufigen Struktur unterscheide sich die Potenzialanalyse von Jugendlichen von der von Erwachsenen nicht, inhaltlich gebe es aber sehr wohl Unterschiede. Denn die einzelnen Testungen werden variiert – je nachdem, welche Themen im Erstgespräch aufgetreten sind, ergänzt sie. Der Persönlichkeitstest sei beispielsweise bei Jugendlichen anders. "Da sind immer auch die Eltern dabei, und da geht es um Selbstbild und Fremdbild", führt Blaimauer aus. Der Großteil der Jugendlichen sei zwischen 13 und 14 Jahre alt, daher sei auch der Test an sich kürzer. Das Durchschnittsalter bei den Erwachsenen liege hingegen bei 40 Jahren, sagt sie. "Der älteste Teilnehmer war knapp 60 Jahre." Genug Gründe, um diese Analyse auch einmal selbst durchzuspielen.

Was mache ich gerne, was weniger?

Im Erstgespräch mit der Psychologin, das gut eine Stunde dauert, wird der eigene Werdegang beleuchtet, welche Ausbildungen ich absolviert habe, wo meine Stärken und wo meine Schwächen liegen. Es wird aber auch darüber gesprochen, wie ich am liebsten arbeiten würde, welche Rahmenbedingungen ich dafür gerne hätte. Wie viel Sicherheit ich brauche und welche beruflichen Ideen – ob realistisch oder nicht – mich beschäftigen.

Aus diesem Gespräch wird dann die Testung – ein Mix aus Persönlichkeits-, Interessen- und Leistungstests – zusammengestellt. Gut drei Stunden soll ich mir dafür Zeit nehmen. Beim Persönlichkeits- und Interessentest dürfe nicht zu lange überlegt werden, die Antworten sollen möglichst intuitiv gegeben werden, erklärt mir die Assistentin. Und ich arbeite mich durch Listen voller Verben, markiere die für mich sechs wichtigsten Zeitwörter und die sechs Wörter, die am wenigsten zu mir passen. Kreuze an, welche Arbeiten ich gern mache und welche Aufgaben mir nicht liegen.

Diese Fragebögen schaffe ich ganz locker in der vorgegebenen Zeit. Anders schaut es beim sogenannten Leistungstest aus. Bei den Aufgaben zum räumlichen Vorstellungsvermögen komme ich das erste Mal unter Druck. Zu allen Aufgaben habe ich zwar eine Lösung angeklickt, aber die Auswertung zeigt: Korrekt waren sie nicht immer. Richtig ins Schwitzen komme ich aber bei den Rechenaufgaben. In der Schule war ich in Mathematik gut, aber das ist schon lange her. Hier fehlt mir eindeutig die Übung, und ich schaffe nur gut zwei Drittel der Aufgaben innerhalb der Zeit. Nach knapp drei Stunden habe ich dann alle Tests abgeschlossen.

Empfehlungen aussprechen

Eine Woche später treffe ich mich wieder mit der Psychologin zum Auswertungsgespräch. Auch dafür sollte man eineinhalb Stunden einkalkulieren. Anders als bei einer Berufsberatung oder einer Berufsorientierung können anhand der Ergebnisse der Potenzialanalyse lediglich Empfehlungen zu möglichen neuen Aufgabengebieten gegeben werden, ergänzt Blaimauer. "Die meisten, die eine Potenzialanalyse machen, haben sich im Vorfeld schon genau mit ihrer beruflichen Situation beschäftigt."

Marion Blaimauer leitet den Bereich Potenzialanalyse beim Biwi. Eva Hofer

Das Beruhigende gleich zu Beginn des Gesprächs: "Kein Mensch schafft alle Aufgaben", sagt Blaimauer. Das sei auch nicht das Ziel, bei der Analyse gehe es vielmehr darum Stärken deutlicher hervorzuheben. Und bei den Aufgaben, bei denen ich mich am meisten anstrengen musste, hab ich gar nicht so schlecht abgeschnitten. Auch sonst zeigt sich, dass mein aktueller Beruf und die Aufgaben, die ich gerne mache, ziemlich deckungsgleich sind. Lediglich bei meiner beruflichen Idee, mich selbstständig zu machen, müsste ich noch an meiner Risikobreitschaft arbeiten, ergänzt Blaimauer.

Die Potenzialanalyse hatte für mich wenig Überraschendes parat. "Oft gibt es aber gerade bei der Abgleichung der persönlichen Interessen mit der beruflichen Ist-Situation große Unterschiede – und für die Teilnehmenden oft ein Aha-Erlebnis", sagt Blaimauer. Aber auch eine Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein, kann eine positive Wirkung entfalten. (Gudrun Ostermann, 16.8.2023)