"Allmählich", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag, "kehrt der Krieg auf das Territorium Russlands zurück – in seine symbolischen Zentren und Militärbasen". Aus Sicht der Kriegsgeschichte und des Völkerrechts hat Selenskyj recht, wenn er sagt, dass dies "ein unvermeidlicher, natürlicher und absolut fairer Prozess" sei, der eine neue Phase im russischen Angriffskrieg gegen sein Nachbarland einläuten dürfte. Die kurzzeitigen Nadelstiche in die grenznahe russische Region Belgorod und die im Kreml-Dach gelandete, abgeschossene Drohne aus dem Spätfrühling dürften nur Vorboten dessen gewesen sein, was noch kommt.

Das Selbstverteidigungsrecht, das der Ukraine nach dem unprovozierten Angriff Russlands zugesprochen werden muss, erlaubt es Kiew, sämtliche Gebäude von militärischer Relevanz auf russischem Territorium anzugreifen – in St. Petersburg, im fernöstlichen Wladiwostok, in der Exklave Kaliningrad oder eben in der Hauptstadt Moskau, wo alle Fäden zusammenlaufen.

Drohnenangriff auf ein Gebäude in Moskau. REUTERS/STRINGER

Selbstverständlich kann man dabei argumentieren, dass auch das am Sonntag angegriffene Gebäude in der Moskauer City, das auch Büros des Ministeriums für digitale Entwicklung, Kommunikation und Massenmedien beheimatet, ein kriegsrelevantes Ziel ist.

Schließlich sind die russische Propaganda, die mediale Gehirnwäsche und die Kriegstreiberei im russischen TV neben der brutalen Repression und der Ausschaltung oppositioneller Stimmen mitverantwortlich für den fehlenden Aufstand innerhalb Russlands gegen das massenhafte Morden, Vergewaltigen und Verschleppen unschuldiger Zivilistinnen und Zivilisten in der Ukraine. Trotz zehntausender Gefallener bekommen die allermeisten Moskauerinnen und Sankt Petersburger selten bis nie mit, was dieser Krieg bedeutet – rekrutiert wird schließlich primär in den ländlichen Randgebieten des Staates. Diese Männer wurden wie Kanonenfutter für die imperialistischen Pläne eines größenwahnsinnigen Mannes aufgerieben.

Leben in Angst

Wenn Russlands Präsident nun aber von Terror durch die Ukrainer redet, hat auch er teilweise recht. Ja, Terror ist in erster Linie stets dazu gedacht, Menschen zu verängstigen und die Politik zu einer Verhaltensänderung zu bewegen, weil die Bevölkerung das Leben in stetiger Angst nicht mehr aushält. Das dürfte das Ziel der Kiewer Drohnen sein.

Mit dem Terror, mit dem Wladimir Putin und seine Schergen die Ukraine seit mehr als 17 Monaten, nein, seit mehr als neun Jahren, überziehen, ist es aber keineswegs vergleichbar. Die wahllosen Bombardements von Millionenstädten wie Kiew und allen anderen Städten sind Terror pur – und Kriegsverbrechen sowieso. Noch dazu könnte alles morgen aufhören, wenn Putin den Befehl zum vollständigen Rückzug gibt.

Als Ukrainerin und Ukrainer ist es nach diesem langen Martyrium schwer, einem Auge-um-Auge-Verhalten zu widerstehen, die moralische Oberhand zu behalten. Die Vermeidung ziviler Opfer muss aber möglichst prioritär bleiben. Das schaffte Kiew bisher erstaunlich gut.

Die Nervosität vieler russischer Stimmen in sozialen Medien zeigt zudem gut, dass die Bombardierung militärischer Ziele in Moskau auch so schon enorme Wirkung hat. Womöglich schafft sie es sogar, eine kritische Masse in Moskau zum Widerstand zu motivieren, der bislang in erschreckender Weise ausblieb. (Fabian Sommavilla, 31.7.2023)