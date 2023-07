Am Freitag wurde ein angeschossener Biber im Kierlingbach gefunden. Jetzt ermittelt das Landeskriminalamt Niederösterreich

Symbolbild: Der Biber steht unter Naturschutz. APA/MICHAEL WELLER

Klosterneuburg – In Kierling, einer Katastralgemeinde von Klosterneuburg (Bezirk Tulln), ist ein Biber durch Pfeilbeschuss derart schwer verletzt worden, dass er letztlich verendete. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat nach Angaben vom Montag die Ermittlungen übernommen. Hinweise in dem Fall werden unter der Telefonnummer 059133 30 3333 erbeten.

Der verletzte Biber war am Freitagvormittag im Kierlingbach wahrgenommen worden. Im Körper des Tieres – Kopf und Hüfte – steckten zwei Pfeile, die vermutlich am Vortag aus einer Armbrust abgegeben worden waren. Der Biber wurde in das Tierheim Parndorf gebracht. Bei der Entfernung der Pfeile stellte eine Tierärztin weitere Verletzungen fest, die laut Polizei "höchstwahrscheinlich auch auf einen Pfeilbeschuss zurückzuführen sind".

Die Ermittler des Bereichs Umweltkriminalität wollen nun wissen, wer in den vergangenen Tagen verdächtige Wahrnehmungen im Nahbereich des Auffindungsorts oder in der Umgebung gemacht hat bzw. sachdienliche Hinweise zum Schützen oder zur Schützin geben kann. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich teilte mit, dass Fotos des Bibers "aufgrund der Atrozität nicht ausgesendet" würden. (APA, 31.7.2023)