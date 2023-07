Pakistan geht im Herbst in Neuwahlen, inmitten einer besonders unruhigen innenpolitischen Periode, inklusive Absetzung und Verhaftung eines Premiers. Zu den hausgemachten Problemen kommen noch importierte: Durch die Machtergreifung der Taliban in Afghanistan ermutigt, greift die pakistanische Organisation der Taliban (TTP) vermehrt Sicherheitskräfte an. Aber in Pakistan sitzen andererseits auch Taliban-Sympathisanten in der Regierung, religiöse Hardliner der Jamiat Ulema-e-Islam Fazl (JIU-F), die wiederum am Sonntag Ziel eines Anschlags wurde: Der Selbstmordattentäter kam mutmaßlich vom "Islamischen Staat" (IS).

Der Anschlag dominierte die Schlagzeilen der pakistanischen Zeitungen am Montag. EPA/BILAWAL ARBAB

In Afghanistan wird der "Islamische Staat Khorasan" (IS-K), der zentralasiatische Zweig des IS, von den herrschenden Taliban in Schach gehalten. Das wird von westlichen Realpolitikern, die genügend Zynismus aufbringen, als Pluspunkt vermerkt, auch wenn die Taliban zu diesem Zwecke punktuell mit Al-Kaida zusammenarbeiten mögen. Dennoch hat der IS-K nach der Verdrängung des IS im Nahen Osten laut Geheimdiensten stark an Gewicht und Attraktivität gewonnen.

In einem besonders sensiblen Moment, vor den Wahlen, könnte er nun in Pakistan seine Aktivitäten hochfahren. Man muss nicht jedes Detail der komplizierten Gemengelage verfolgen, um Angst zu bekommen: Atommacht Pakistan, wachsender chinesischer Einfluss, tiefe innenpolitische Spaltung, Extremisten, die von noch schlimmeren bekämpft werden. 240 Millionen Menschen, die vom – nicht von ihnen verursachten – Klimawandel besonders betroffen sind. Noch etwas? (Gudrun Harrer, 31.7.2023)