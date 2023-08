Jetzt anhören: Es kennt wenige Gewinner, aber ganz viele Verlierer: das Pyramidenspiel. Was es ist und warum es so gefährlich ist

Es ist illegal, verspricht aber das große Geld: das Pyramidenspiel. Oben gewinnt man viel, aber unten geraten viele Menschen in finanzielle Schwierigkeiten. In der neuen Folge von "Lohnt sich das?" erklärt STANDARD-Redakteur Michael Windisch unter anderem, was man unter dem Begriff versteht, was die Gefahren dahinter sind und an wen man sich wenden kann, wenn man bereits Opfer geworden ist. (red, 1.8.2023)