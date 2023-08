Pro

Frau F. darf sich keinen Balkon anbauen. An der Südseite ihrer Wohnung hätte sie ihn gerne, zum Innenhof orientiert, da wo auch das Wohnzimmer ist. Doch ein einziger Miteigentümer in ihrem Haus ist dagegen. Er ist drei Stockwerke darunter, eine Einschränkung der Lichtverhältnisse ist nicht zu erwarten. Auf der Nordseite der Wohnung von Frau F. hat er nix dagegen. Dort will sie den Balkon aber nicht, sie will vom Wohnzimmer rausgehen können (DER STANDARD berichtete).

Die Motive des Miteigentümers sind in dem Fall unerheblich; dass er einfach Nein sagen kann, ist auch gar nicht das Problem in diesem Fall. Das wird bei Eigentümern im Erdgeschoß wohl immer wieder vorkommen. Es geht darum, dass die fehlende Zustimmung auch gerichtlich nicht ersetzt werden konnte.

Das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) wurde zwar erst 2022 novelliert. Der Einbau einer E-Ladestation wurde damals erleichtert, ebenso die barrierefreie Ausgestaltung eines Wohnungseigentumsobjekts oder von allgemeinen Teilen der Liegenschaft. Solche Maßnahmen zählen jetzt - sofern allgemeine Teile des Hauses dafür in Anspruch genommen werden müssen - zu den sogenannten "privilegierten Änderungen", das heißt, es ist vor Gericht nicht mehr relevant, ob sie "der Übung des Verkehrs entsprechen", also "verkehrsüblich" sind, oder ob ein wichtiges Interesse des änderungswilligen Wohnungseigentümers besteht.

Diese Änderungen gingen damals schon zuwenig weit. Auch ein Balkonanbau an einer Wohnung, die noch keinen Balkon hat, hätte in den Katalog der privilegierten Änderungen aufgenommen werden müssen.

Warum? Weil es vor allem in dicht verbauten Städten in den Sommern immer heißer wird. Der Klimawandel schreitet voran, das Wohnrecht hinkt ihm hinterher. Bei Neubauten oder Generalsanierungen wird von Bauträgern zwar eh kaum eine Gelegenheit zur Schaffung einer Freifläche ausgelassen. Balkon, Terrasse oder Loggia sind für viele Wohnungssuchende ein Must-have. Sie dienen übrigens auch der Beschattung darunterliegender Wohnungen.

Es sollte aber nicht sein, dass im Jahr 2023 der Anbau eines Balkons an der "mangelnden Verkehrsüblichkeit" scheitert, weil es dort, wo er geschaffen werden soll, noch keine Balkone gibt. Das ist schlichtweg grotesk. Und schon gar nicht sollte es so sein, dass ein Gericht bestimmt, ob jemand einen Balkon braucht („wichtiges Interesse“) oder nicht. Es sollte vielmehr so etwas wie ein Recht auf einen Balkon geben.

Denn noch etwas anderes kommt hier zum Tragen: Wohnungseigentum muss insgesamt attraktiver werden. Denn es wird zunehmend auch am Land zur Alternative für das freistehende Einfamilienhaus werden, diese Entwicklung ist abzusehen und bereits im Gang. Doch selbst wer schon einen Balkon hat, betritt zu schnell einen rechtlichen Graubereich, wenn er oder sie auch nur einen etwas höheren Windschutz montieren will. Ein solcher kann nur allzu schnell "das äußere Erscheinungsbild des Hauses stören". Klar, es gilt grundsätzlich wie überall im Zivilrecht: Wo kein Kläger, da kein Richter. Aber auch mit einem "Balkonkraftwerk" ist man im Mehrparteienhaus schon in diesem Graubereich des WEG. Deshalb wäre eine neuerliche Novelle dringend nötig. (Martin Putschögl, 5.8.2023)