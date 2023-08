Die Kfz-Verwahrstelle in Simmering ist mit Sicherheit der ­teu­erste Parkplatz in Wien. Aber sicher nicht der zentralste oder der komfortabelste oder der bestausgestattete – es steht auch kaum jemand freiwillig hier. Denn hier, an der Jedletzbergerstraße 1, unweit des Autobahnknotens Simmering, landen alle illegal abgestellten Autos und Mopeds, die von der Stadt Wien und deren Vertragspartnern abgeschleppt wurden.

Die Gebühr ist satt – 275 Euro für die erste Nacht (inklusive Abschlepp­gebühr), pro Tag kommen dann noch weitere zehn Euro dazu. Außer wenn einen das Halteverbot erst nach dem Halten ereilt hat, bei Baustellen oder Veranstaltungen etwa, dann kostet's nix außer Zeit. Bis zu sechs Monate kann das Auto (wenn es ein gültiges Nummern­taferl hat) hier stehen bleiben, danach wird es, wie es so schön heißt, "einer weiteren Verwertung zugeführt", also von weiterverkauft bis verschrottet, je nach Zustand.

Der teuerste Parkplatz der Stadt befindet sich in der Jedletzberger­straße 1 in Wien-Simmering. Hier landen alle abgeschleppten Autos. Heribert Corn

Organisatorisch gehört Wiens großes Auto-Leo zur MA 48, die ja bekanntlich auch für Müllabfuhr, die Straßenreinigung, die Müll­deponie am Rautenweg und die Mistplätze zuständig ist. Genauer gesagt ist hier die Abschleppgruppe der MA 48 zugange, die es seit 1974 gibt, seit 1994 ist der Parkplatz in Simmering, davor war man im 12. ansässig. Die Gründung "verdanken" wir übrigens einer tragischen Geschichte: "Damals ist eine Frau bei einem Wohnungsbrand gestorben, weil die Feuerwehr wegen eines falsch geparkten Autos nicht zufahren konnte", erzählt Ing. Andreas Tesar, der Leiter der Abschleppgruppe.

Die Kunst des Abschleppens

Neben dem Vollzug des § 98a der Straßenverkehrsordnung, der die Entfernung von verkehrsbehindernd abgestellten oder/und kennzeichenlosen Autos, Motorrädern und Fahr­rädern regelt, hat die Abschleppgruppe noch weitere systemerhaltende Aufgaben. Tesar: "Wir entfernen auch falsch abgestellte E-Scooter, also die sogenannten elektrisch betriebenen Klein- und Miniroller und stationslose Mietfahrräder. Außerdem kümmern wir uns um die Entfernungen nach dem Gebrauchsabgabegesetz, und da fällt viel hinein: leerstehende Verkaufsstände, illegal stehende Verkehrszeichen, kurz: alle Gegenstände, für die man im öffentlichen Raum eine entsprechende Genehmigung benötigen würde." Selbst falsch aufgestellte Werbeständer fallen in Tesars Zuständigkeit, genau wie verlassene Einkaufswagerln. Momentan stehen in einem eigenen Bereich ein paar Hundert davon, sorgfältig nach Supermarktmarke geordnet, "die Firmen kommen sich die dann regelmäßig wieder abholen".

Andreas Tesar leitet die Abschleppgruppe – und führt ein Gästebuch der Promi-Abgeschleppten. Heribert Corn

Wie wird das Abschleppgeschwader überhaupt auf die Fehlstellungen aufmerksam? "Entfernt wird meist im Auftrag der zuständigen Behörden", so Tesar. Bei manchen Objekten dürfen wir aber auch selbsttätig einschreiten. Wenn wir etwa abgestellte Scooter oder Autos sehen, die den Verkehr behindern, müssen wir nicht auf eine Anzeige warten.“ Dazu hat die Abschleppgruppe ein paar eigene Fahrzeuge, die täglich in der Früh die wichtigsten Einfallstrecken abfahren. "Um die Flüssigkeit des Verkehrs zu garantieren", erklärt Tesar. "Dabei entfernen wir zum Beispiel auch Fahrräder im Zuge einer vermuteten Entledigungsabsicht", wie es so schön heißt, also verlassene Fahrradleichen, die die MA-48-Schleife schon länger als vier Wochen tragen. Die werden dann auch hier gelagert, wenn möglich, repariert, wenn nicht, schließlich verschrottet. "Über hilfreiche Meldungen, zum Beispiel über die Sag’s-Wien-App, freuen wir uns übrigens immer!"

Aber zurück zum Kerngeschäft, den Autos, das allerdings gar kein Geschäft im eigent­lichen Sinne ist. Denn auch wenn die Gebühren hoch sind und der Weg in die Verwahrstelle mühsam – nichts davon ist Schikane, betont Tesar. "Wir sind ein reiner Dienstleister, und wir sind nicht profitorientiert. Ganz im Gegenteil, wir dürfen als Magistratsabteilung da gar keinen Gewinn machen, wir müssen streng kostendeckend arbeiten." Und dass die Anlage öffentlich so schwer erreichbar ist, sei ihm selbst auch ein Dorn im Auge: "Ich habe lange erfolglos um eine eigene Busstation gebettelt, ohne Erfolg. Jetzt gibt’s ein neues kleines Industriegebiet in der Nähe und damit auch eine Busstation nur etwa circa 300 Meter weit weg, und wir haben auch einen schönen Gehweg und eine Beleuchtung bekommen." Trotzdem kommt die Kundschaft meist motorisiert, mit dem Taxi oder im Auto von Bekannten.

Auch viele Fahrräder treten ihre (letzte) Reise nach Simmering an.

Gibt’s eigentlich "typische" Automodelle, die mehr abgeschleppt werden als andere? "Nein, das geht eigentlich quer durch die Bank." Ein Blick auf den Parkplatz bestätigt das, Automarken und -modelle sind bunt gemischt. Aber was war der bemerkenswerteste Wagen, an den Tesar sich erinnern kann? "Die etwas teureren Fahrzeuge sind meist dann da, wenn sie sichergestellt werden, etwa bei Betrugsfällen. Wir hatten hier einen Bentley stehen, den das Finanzamt beschlagnahmen ließ, weil die Besitzverhältnisse – wie man so schön sagt – ungeklärt waren. Der war sogar ein paar Jahre hier." Und das unter ­freiem Himmel, ungeschützt vor Sonneneinstrahlung und Niederschlag. Etwas weiter hinten steht ein ausgebrannter Alfa Romeo – "das war das Auto, mit dem unlängst in einen Juwelier im Donauzentrum eingebrochen wurde!" Ja, auch Unfallwracks landen hier.

Neben Fahrrädern findet man auch abgeschleppte ­E-Scooter und sogar Werbeschilder. Heribert Corn

Für die Abschleppgruppe fahren Abschleppwägen von Firmen, die bei der MA 48 unter Vertrag stehen, in schweren Fällen braucht es Spezialgerät, mehr Personal, und es müssen Extraaufträge erteilt werden. Etwa wenn größere Kaliber wie Lkws oder Reisebusse im Weg stehen bleiben. Das kostet dann natürlich entsprechend mehr, "da gibt es auch keine Fix­preise mehr, das muss dann individuell errechnet werden. Wenn Sie zum Beispiel ihren Reise­bus im Halteverbot stehen lassen und der wird abgeschleppt, dann sind wir schnell mal bei 2.000 Euro und darüber."

Große Diplomatie

Insgesamt ist hier auf der Anlage Platz für etwa 850 Kfz. Pro Tag kommen zwischen 80 und 100 Autos, Montag und Dienstag sind die stärksten Tage, vor allem, weil da die Baustellen wieder beginnen. Voll besetzt ist man aber nie, erst recht nicht, seit die Kfz-Hersteller verpflichtet worden sind, Fahrzeuge zurückzunehmen. "Früher haben die Leute oft einfach Autos ohne Kennzeichen irgendwo stehen gelassen, das passiert heute kaum mehr." Der überwiegende Teil der Autos wird auch recht zeitnah wieder abgeholt, nur selten kommt es vor, dass ein Wagen mit gültigem Kennzeichen länger steht als ein paar Tage. Da fällt uns ein etwas wettergegerbter Opel mit Diplomatenkennzeichen auf. "Die Leute mit dem CD glauben oft, dass sie sich nicht an die Regeln halten müssen – wenn jemand öfter bei uns landet, dann schicken wir die Rechnung an das Auswärtige Amt. Dann kommt das meist nicht mehr vor."

Ist Tesar selbst schon abgeschleppt worden? "Nein, noch nie", lacht er. "Ich habe höchstens ein paar Mal eine Radarstrafe bekommen." Gibt's unangenehme Kunden? "Nein, die meisten sind sehr ruhig, wirkliche Probleme mit den Kfz-Besitzern haben wir eigentlich nie." Und für prominente "Gäste" gibt's sogar ein eigenes Gästebuch, in das sie sich eintragen dürfen, so sie denn persönlich hier erscheinen. (Gini Brenner, 1.8.2023)