Ein legendärer Auftakt, Charaktere mit Ecken und Kanten, spannende Handlungsstränge, unvergessliche Szenen, die man kennt und liebt: Im Idealfall lebt ein Werk von hohem literarischem Rang nicht vom letzten Satz. Dennoch gibt es genügend Fälle, in denen die letzten Worte unvergesslich sind. In manchen Fällen sind sie berührend, in anderen vieldeutig. Vielleicht wird ein permanent im Werk präsentes Thema einmal mehr aufgegriffen oder ein vermeintliches Happy End noch ein wenig relativiert. Wie sattelfest sind Sie, wenn es um mehr oder weniger einprägsame Roman-Enden geht? Testen Sie Ihr literarisches Wissen in zehn Fragen!

Und, wie haben Sie abgeschnitten? Haben Sie ein liebstes Romanende? Hand aufs Herz: Blättern Sie gern voraus und lesen bereits vorab, wie ein Buch ausgeht? Teilen Sie Ihr Quiz-Ergebnis im Forum – und verraten Sie gern Ihre liebsten letzten Worte! (Daniela Herger, 1.8.2023)