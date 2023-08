Die Verwendung von Binnen-I und Genderstern ist in Landesbehörden nicht mehr erlaubt. Der Landesangestellte Mirza Buljubasic will die Regeln ignorieren

St. Pölten – Ab 1. August ist es so weit: In Niederösterreich treten neue Gender-Regeln in Kraft, die verpflichtend für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Landesverwaltung gelten. Genderstern, -doppelpunkt, -gap sowie Binnen-I sind nicht mehr erlaubt, Paarformen hingegen schon.

Der Gender-Erlass ist Teil des Regierungsprogramms von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Udo Landbauer (FPÖ) in Niederösterreich. APA/Helmut Fohringer

Vorerst hieß es vonseiten der Landesregierung, dass der Erlass nur einer Empfehlung gleichkomme. Bei Verstößen gegen den Gender-Erlass soll es aber auch zu Sanktionen wie etwa Geldstrafen kommen können. Niederösterreich ist damit das erste Bundesland, das verpflichtende Gender-Regeln per Erlass anordnet. Noch im Jahr 2021 wurde in einem ähnlichen, nicht verpflichtenden Leitfaden vom Land Niederösterreich festgehalten, dass auch Genderstern und Binnen-I angewandt werden dürfen.

Landesbeamter will Erlass nicht befolgen

Der Gender-Erlass stieß seit seiner Präsentation auf einiges an Kritik und führt auch zu einem ersten Protest: Der Landesangestellte Mirza Buljubasic, der im Regierungsbüro von Landesrat Sven Hergovich (SPÖ) dienstzugewiesen und innerhalb der SPÖ aktiv ist, kündigt an, die Regeln nicht einzuhalten. Im Gespräch mit dem STANDARD hält Buljubasic fest, dass er als Beamter mit einer Empfehlung und nicht mit einer Verpflichtung gerechnet habe. "Dafür habe ich kein Verständnis. Ich kann das nur mit meiner Verweigerung bekämpfen", betont Buljubasic.

Diese könnte dem ehemaligen Landesvorsitzenden der Sozialistischen Jugend Niederösterreich teuer zu stehen kommen, Buljubasic ist nämlich dem Landesamtsdirektor der Landesregierung weisungsgebunden. Im Wiederholungsfall ist vorgesehen, Ermahnungen auszusprechen, heißt es aus dem Büro von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Wie oft Buljubasic mit Genderstern oder dergleichen gendern müsste, damit es zu Sanktionen kommt, ist nicht genauer definiert. Aber: "Beharrliche, wiederholte und damit offensichtlich bewusste Verstöße können als Dienstpflichtverletzungen zu Ermahnungen - und bei anhaltender Fortsetzung der Verstöße bis hin zu Geldstrafen führen", heißt es von der zuständigen Landesamtsdirektion auf Anfrage des STANDARD. Kündigungen gebe es aufgrund eines Vergehens aber nicht. Betroffen von den Regelungen seien alle amtlichen Schriftstücke der niederösterreichischen Landesverwaltung, interne Schreiben oder E-Mails seien nicht betroffen.

SPÖ will sich an Regelungen halten

Ein abgesprochener Protest ist das innerhalb der SPÖ aber nicht – Buljubasic betont, als Privatperson den Gender-Erlass nicht befolgen zu wollen. Aus der niederösterreichischen SPÖ heißt es dazu, dass man sich an die neuen Gender-Regeln halten werde, aber "weiterhin auf eine ausgewogene Repräsentation beider Geschlechter bedacht ist", sagt ein Sprecher.

Buljubasic will es jedenfalls auf ein Disziplinarverfahren "ankommen lassen", wie er erklärt. In interner sowie in externer Kommunikation will der Landesbeamte weiterhin auf Binnen-I und Genderstern setzen. Sollte es tatsächlich gegen Buljubasic Sanktionen geben, will der Jurist nach eigenen Angaben "den Instanzenzug gehen". (Max Stepan, 1.8.2023)