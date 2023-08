19.40 REPORTAGE

Re: Valerius’ Schützlinge – Zuflucht für Bukarests verlorene Kinder Für viele Kinder im gefährlichen fünften Bezirk Bukarests scheint es keine menschenwürdige Zukunft zu geben. Valeriu Nicolae, selbst Rom und aus armen Verhältnissen, sorgt mit seinen Helfern dafür, dass die Kinder Zuflucht, Essen und vor allem Bildung bekommen. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATIONSREIHE

California! Ob Surfer oder Skater, Hollywood oder Hippiekultur, Raumfahrt oder Streaming – Kalifornien hat die Gegenwart mit seinen Entwicklungen und Innovationen stark mitgeprägt. Die dreiteilige Doku, zu sehen in einem Stück, porträtiert den US-Bundesstaat als Testlabor für die Welt. Bis 22.50, Arte

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Venedig und das Ghetto Beleuchtet wird die fünfhundertjährige Geschichte der jüdischen Bevölkerung Venedigs, geprägt von Unterdrückung und Entbehrung, aber auch von Lebenswillen und Freude. Bis 23.30, ORF2

20.15 FILMREIHE

Sherlock Holmes Nicht die slicken Produktionen mit Benedict Cumberbatch, sondern frühe, sehr atmosphärische und sehenswerte US-amerikanische Sherlock-Holmes-Adaptionen zeigt ORF 3 – allesamt kongenial besetzt mit Basil Rathbone in der Rolle des britischen Meisterdetektivs. Den Auftakt macht Die Abenteuer des Sherlock Holmes, gefolgt von Der Hund von Baskerville(21.40) und Die Perle der Borgia(23.00). Bis 0.00, ORF3

Freundet sich mit einem Flötenvogel an: Naomi Watts in "Beflügelt – Ein Vogel namens Penguin Bloom", ARD, 22.50 Uhr. Foto: ARD Degeto/Leonine Studios

22.50 FAMILIENDRAMA

Beflügelt – Ein Vogel namens Penguin Bloom(AUS/USA 2020, Glendyn Ivin) Nach einem Unfall ist die Krankenschwester Sam von der Hüfte abwärts gelähmt. Als einer ihrer Söhne einen verletzten Flötenvogel nach Hause bringt, stellt sich auch neuer Lebensmut ein. Auf Tatsachen beruhendes Feel-good-Movie mit einer überzeugenden Naomi Watts (Mulholland Drive) in der Hauptrolle. Bis 0.20, ARD

22.50 DOKUMENTATION

Kryptowährungen – Wie gefährlich ist das neue Geld? Während manche in Bitcoin und Kryptowährungen eine gefährliche Blase sehen, stellen sie für andere die Zukunft des Geldes dar. Doch welche Risiken und welchen Nutzen haben diese Kryptowährungen tatsächlich? Die Dokumentation zeigt die gegenwärtige Veränderung der globalen Finanzarchitektur und stellt Profiteure und Opfer, Anhänger und Kritiker der neuen digitalen Währungen vor. Bis 23.45, Arte

23.45 DOKUMENTARFILM

Dem amerikanischen Traum so fern – Newark, USA Newark ist die größte Stadt im Bundesstaat New Jersey und so etwas wie das industrielle Vorzimmer der glitzernden Metropole New York auf der anderen Seite des Hudson-River. Die Doku erzählt die Geschichte der ethnisch gemischten Arbeiterstadt aus der Perspektive der beiden dort aufgewachsenen Autoren Philip Roth und Amiri Baraka. Bis 0.45, Arte