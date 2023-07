Der Discounter Penny will über eine Woche lang die Kosten verschiedener Lebensmittel für die Umwelt mit einer Kampagne herausstellen und nimmt dafür auch ein Umsatzminus in Kauf. "Wir erwarten einen Umsatzrückgang im einstelligen Millionenbereich", sagte Penny-Vorstand Stefan Görgens am Montag. "Viele unserer Kunden leiden unter den hohen Lebensmittelpreisen", betonte er. "Wir müssen uns aber der unbequemen Botschaft stellen, dass die Preise unserer Lebensmittel die Folgekosten, die für Umwelt und Gesellschaft entstehen, nicht widerspiegeln", fügte er hinzu. Dies wolle Penny transparent machen.

Der Discounter Penny will über eine Woche lang die Kosten verschiedener Lebensmittel für die Umwelt mit einer Kampagne herausstellen. IMAGO/aal.photo

Der Discounter wolle dazu für neun Produkte den "wahren Preis" verlangen – also einen Preis, der die Folgekosten für die Umwelt entlang der Produktionskette mit einrechnet. Das macht die ausgewählten Lebensmittel zum Teil erheblich teurer. Damit wolle Penny "Bewusstsein schaffen für dieses elementar wichtige Thema". Denn werde nicht gehandelt, würden die Kosten etwa durch den Klimawandel für die Umwelt auf lange Sicht noch deutlich höher ausfallen.

Geringster Aufschlag bei veganem Schnitzel

Für die Aktion haben Wissenschafter Penny zufolge die Auswirkungen für Boden, Klima, Wasser und Gesundheit auf den Verkaufspreis mit eingerechnet. Die erfassten Bio-Lebensmittel haben nach den Berechnungen Umweltfolgekosten in Höhe von durchschnittlich 1,15 Euro und die konventionellen Produkte von durchschnittlich 1,57 Euro – diese werden dann an der Kasse verlangt. Die wenigsten Kosten für die Umwelt verursachte ein veganes Schnitzel – hier wurden nur Zusatzkosten von 14 Cent fällig. Wissenschafter wollen nun untersuchen, wie die Verbraucher auf die neuen Preise reagieren – und auch so mögliche Handlungsmöglichkeiten für die Politik aufzeigen. Einnahmen, die aus dem teureren "wahren Preis" entstehen, will der zum Handelskonzern Rewe gehörende Discounter für ein Nachhaltigkeitsprojekt spenden. Die Aktion läuft eine Woche lang in den 2.150 europäischen Penny-Filialen. (Reuters, red, 31.7.2023)