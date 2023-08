Sebastian Ofner ist vom Ranking her Österreichs bester Tennisspieler. Es war ein langer Weg auf die großen Bühnen. In dieser Woche ist der 27-Jährige die Nummer vier von Kitzbühel

Sebastian Ofner hat den Blick für den Ball und die Geduld, auch auf großen Tennisbühnen eine Rolle zu spielen. AP

Sebastian Ofner hat die Bühnen gewechselt. Es ist gar nicht so lange her, da spielte er vor 20 Leuten Tennis, Stuhlschiedsrichter inklusive. Challenger-Turniere finden oft unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Einmal sind es sogar nur vier Zuschauer gewesen, Ofner hätte sich persönlich vorstellen können, aber das ist in den Regularien nicht vorgesehen.

Geduld, sagt der 27-jährige Steirer aus Sankt Marein im Mürztal dem STANDARD, zahle sich eben aus. Wer Langsamkeit gewohnt ist, den könnte Tempo auch irritieren. Zu Jahresbeginn war er die Nummer 198, in der Vorwoche erreichte er mit Platz 52 sein Karrierehoch, aktuell liegt Ofner auf Rang 61. Er spielt in dieser Woche die Generali Open in Kitzbühel, ist als Nummer vier gesetzt, hat in der ersten Runde ein Freilos und trifft am Mittwoch auf den Slowaken Alex Molcan. Es werden ein paar Tausend Zuschauer kommen. Nicht wegen Molcan. "Vor ein paar Monaten war ich nirgendwo, musste Qualifikationen überstehen. Und jetzt hab ich sogar ein Freilos. Auf einer großen Bühne. Dort wollte ich immer hin. Ich bin gekommen, um zu bleiben."

Da hat einer einen Lauf, und nur wenigen Insidern fällt er auf. Die Niederlagen des Dominic Thiem stoßen auf größeres Interesse als die Beharrlichkeit und der Aufstieg des Sebastian Ofner. Thiem ist nur mehr die Nummer 116, allerdings hat er im Gegensatz zu Ofner 2020 die US Open gewonnen. "Ich kann damit gut leben, dass es um ihn geht. Es ist ja mein Spiel, meine Karriere", sagt Ofner, der die Stille schätzt. "Ich bin kein Marktschreier."

Beidhändig

Seit 2015 ist der 1,91 Meter große Rechtshänder, der die Rückhand beidhändig schlägt, Profi. Er wurde vom Österreichischen Tennisverband ausgebildet, trainierte bei Günter Bresnik in der Südstadt. Eigentlich bei Wolfgang Thiem, der dem Stab angehörte. Einst war das Duo nicht zerstritten, Bresnik formte Dominic zum Weltklassemann. Vater Thiem kümmerte sich um den "Ofi". Die Kontakte zu Dominic waren begrenzt, der trat ja in den Welttheatern auf, während Ofner durch die Provinz tingelte. Das hat sich geändert, die Turnierpläne sind fast ident. "Mittlerweile sind wir eng befreundet", sagt Ofner, der den Glauben an Thiem nicht verloren hat. "Er kann es schaffen, er hat die Grundklasse, die verliert man nicht."

Ofner, der bei Papa Thiem geblieben ist und auf der Tour von Stefan Rettl gecoacht wird, sieht sich als "harten Arbeiter. Natürlich muss ein gewisses Grundtalent vorhanden sein." Er habe eine langfristige Entwicklung durchgemacht. 2021 wurde sie jäh gestoppt, aufgrund eines chronischen Fersensporns links musste er operiert werden, die Pause hat sieben Monate gedauert. Aufgrund anhaltender Schmerzen musste sich Ofner im September 2022 erneut einem Eingriff unterziehen. Der war relativ harmlos und absolut erfolgreich. "Die Verletzung war wichtig, sie hat mich im Kopf extrem stark gemacht. Du musst aus dem Negativen das Positive ziehen. Das gilt nicht nur für Spitzensportler, sondern für alle Menschen in allen Lebenslagen."

Im Juni stand Ofner als Qualifikant bei den French Open im Achtelfinale, war gegen Stefanos Tsitsipas aber chancenlos. Davor hatte er Maxime Cressy, Sebastian Korda und Fabio Fognini aus Paris geräumt, letztgenannten in fünf Sätzen. "Das war nahe an optimal."

Befreiend

Und die Basis für den Eintritt ins Welttheater. Ofner hat heuer fast eine halbe Million Dollar Preisgeld verdient. "Endlich kann ich Geld auf die Seite legen. Das befreit." Wohin die Reise führt, weiß er nicht. "In die Top 50 kommen und sich etablieren. Es geht um Details, der Prozentsatz des ersten Aufschlags muss besser werden, auch die Netzarbeit ist ausbaufähig. Es ist ein Vorteil, dass ich routiniert bin." Als Vorbild nennt er Roger Federer. "Von der Person her, von der gesamten Erscheinung. Er war einzigartig."

Ofner ist lediglich Ofner. "Ich denke nur von Spiel zu Spiel, versuche meine Leistung zu bringen." Er hat vier Challenger gewonnen, ein Titel auf der ATP-Tour fehlt. Die Grundvoraussetzung, auf der großen Bühne tätig zu sein, hat er erfüllt. "Und dann ist alles möglich." (Christian Hackl, 1.8.2023)