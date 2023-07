Höbinger zieht es nach England. IMAGO/PA Images

Liverpool - ÖFB-Teamspielerin Marie-Therese Höbinger fortan in England. Die 22-jährige Wienerin unterzeichnete einen Vertrag beim FC Liverpool und verstärkt das Team von Trainer Matt Beard. Höbinger ist damit neben Laura Wienroither und Manuela Zinsberger (beide Arsenal) die dritte Österreicherin die kommende Saison in der Women's Super League (WSL) zu sehen sein wird. Zuvor sie beim FC Zürich in der Schweiz und bei Potsdam tätig. "Es war immer mein Ziel, in der englischen Women's Super League zu spielen", sagte Höbinger zum Transfer.

In der vergangenen Saison belegten die "Reds" Platz sieben. (red, 31.7.2023)